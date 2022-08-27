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Mercedes-Benz EQS SUV'nin üretimi ABD'de başladı. Alman markanın amiral gemisi elektrikli SUV modeli sonbahardan itibaren 110.000 euro fiyatla satışa sunulacak ve şirketin en pahalı elektrikli otomobili olacak.

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Alabama'daki tesis hem Amerika iç pazarı hem de ihracat için Mercedes EQS SUV üretecek. Aracın benzinli eşdeğeri Mercedes-Benz GLS'nin de bu fabrikada üretildiğini hatırlatalım. İki model aynı platformu paylaşıyor.

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Mercedes-Benz EQE SUV de aynı yerde üretilecek

Yeni Mercedes-Benz EQS birinci sınıf tam boy bir SUV olarak öne çıkıyor. 5.1 metrelik araç aerodinamik bir tasarıma sahip. Beş ve yedi koltuklu versiyonlarda sunulacak otomobilin ön konsolunda üç parçadan oluşan büyük bir ekran yer alıyor.

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Araç arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli 360 ve 544 beygirlik versiyonlarla satışa sunulacak. Hepsi 609 ila 671 km aralığında menzil vadeden 108 kWh pil içerecek. Daha kompakt ve uygun fiyatlı elektrikli Mercedes-Benz EQE SUV'nin de 2023 yılında Alabama'da üretilmeye başlanacağını hatırlatalım.

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Mercedes'in en pahalı elektrikli otomobili üretime girdi