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    Mercedes'in en pahalı elektrikli otomobili üretime girdi

    Alman otomotiv devi Mercedes ürün gamındaki en pahalı elektrikli otomobilin üretimine başladı. Mercedes-Benz EQS SUV şirketin Alabama'daki tesisinde üretim bandına çıktı.
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    Mercedes'in en pahalı elektrikli otomobili üretime girdi
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    Mercedes-Benz EQS SUV'nin üretimi ABD'de başladı. Alman markanın amiral gemisi elektrikli SUV modeli sonbahardan itibaren 110.000 euro fiyatla satışa sunulacak ve şirketin en pahalı elektrikli otomobili olacak.

    Alabama'daki tesis hem Amerika iç pazarı hem de ihracat için Mercedes EQS SUV üretecek. Aracın benzinli eşdeğeri Mercedes-Benz GLS'nin de bu fabrikada üretildiğini hatırlatalım. İki model aynı platformu paylaşıyor.

    Mercedes'in en pahalı elektrikli otomobili üretime girdi
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    Mercedes-Benz EQE SUV de aynı yerde üretilecek

    Yeni Mercedes-Benz EQS birinci sınıf tam boy bir SUV olarak öne çıkıyor. 5.1 metrelik araç aerodinamik bir tasarıma sahip. Beş ve yedi koltuklu versiyonlarda sunulacak otomobilin ön konsolunda üç parçadan oluşan büyük bir ekran yer alıyor.

    Mercedes'in en pahalı elektrikli otomobili üretime girdi
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    Araç arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli 360 ve 544 beygirlik versiyonlarla satışa sunulacak. Hepsi 609 ila 671 km aralığında menzil vadeden 108 kWh pil içerecek. Daha kompakt ve uygun fiyatlı elektrikli Mercedes-Benz EQE SUV'nin de 2023 yılında Alabama'da üretilmeye başlanacağını hatırlatalım.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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