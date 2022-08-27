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    Milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Teknofest'te sergilenecek

    Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın prototipi, Samsun'da düzenlenecek Teknofest Karadeniz etkinliğinde halkın karşısına çıkacak.           
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    Bayraktar Kızılelma, Teknofest'te sergilenecek
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    Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Teknofest’te sergilenecek. Baykar’ın Twitter paylaşımına göre Bayraktar Kızılelma, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Teknofest Karadeniz etkinliği için yola çıktı.

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Teknofest’te sergilenecek Kızılelma’nın ikinci üretim prototip versiyonu olduğunu açıkladı. Kızılelma, ilk kez halkın karşısına çıkacak.

    Bayraktar Kızılelma, Teknofest'te sergilenecek
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    Muharip insansız savaş uçağı olarak geliştirilen Kızılelma, tamamen insansız şekilde uçuş yapacak. 0.6 mach seyir hızı ile ses hızına yakın sürate ulaşacak.

    Bayraktar Kızılelma, Teknofest'te sergilenecek
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    Kızılelma 5 saat havada kalış süresi ve 1.500 kg faydalı yük kapasitesi ile öne çıkacak. Kızıelma’nın en dikkat çekici özelliği ise, TCG Anadolu gibi kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olması olacak. Böylece Mavi Vatan’ın savunulmasına etkin rol oynayacak. Kızılelma’nın ilk test uçuşunun 2023 yılında yapılması planlanıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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