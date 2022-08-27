Milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Teknofest'te sergilenecek

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Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Teknofest’te sergilenecek. Baykar’ın Twitter paylaşımına göre Bayraktar Kızılelma, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Teknofest Karadeniz etkinliği için yola çıktı.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Teknofest’te sergilenecek Kızılelma’nın ikinci üretim prototip versiyonu olduğunu açıkladı. Kızılelma, ilk kez halkın karşısına çıkacak.

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Muharip insansız savaş uçağı olarak geliştirilen Kızılelma, tamamen insansız şekilde uçuş yapacak. 0.6 mach seyir hızı ile ses hızına yakın sürate ulaşacak.

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Kızılelma 5 saat havada kalış süresi ve 1.500 kg faydalı yük kapasitesi ile öne çıkacak. Kızıelma’nın en dikkat çekici özelliği ise, TCG Anadolu gibi kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olması olacak. Böylece Mavi Vatan’ın savunulmasına etkin rol oynayacak. Kızılelma’nın ilk test uçuşunun 2023 yılında yapılması planlanıyor.

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