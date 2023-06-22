Karaborsacıların kurduğu bot, Mercedes'in online satış sistemine gölge düşürdü

Tam Boyutta Gör Hatırlanacak olursa Mercedes, 15 Mayıs tarihinden itibaren hem otomobil hem de hafif ticari araç tarafında internetten satış dönemini başlatmıştı. Bu durumun piyasadaki fırsatçılık ve karaborsa olaylarına bir nebze olsun çözüm oluşturacağı açıklanmıştı ancak pratikte durum pek de beklendiği gibi olmadı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Mercedes'in internetten satış uygulamasının temmuz ayının ortasına ertelendiğini belirtti. Mercedes, bu ertelemeye sebep olarak internetten satış platformunda sistemsel iyileştirmeler yapacaklarını ve bunu temmuz ayında halletmeyi umduklarını belirtmiş. Ancak işin aslına yönelik iddialar oldukça ilginç.

Bu iddiaya göre, fırsatçı ve karaborsacılar para karşılığında program yaptırdı. Satın alım süreci için gerekli olan kredi kartı gibi bilgilerin kaydedildiği bu programın sürekli sistemi tarayıp araç düştüğü anda otomatik olarak satın aldığı belirtiliyor. Aslına bakılırsa bu durum, tüketicilerin başından beri şikayet ettiği stoktaki aracın saniyeler içinde satılması durumunu da açıklıyor.

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Özpeynirci de Mercedes'in bu sebeple sistemde iyileştirme yaptığını dile getirmiş. Anlaşılan o ki şirket, bu tür fırsatçılık olaylarının önüne geçmenin yolunu arıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Online Store adı verilen bu platform ile müşterilerin araç stoklarını gerçek zamanlı ve şeffaf biçimde takip edebileceklerini ve ülke genelinde geçerli olacak tek fiyatla diledikleri araç modeline ulaşabileceklerini söylemişti. Umarız bu sorun, Türkiye dışında başka ülkelerde de uygulanan internetten satış uygulamasına gölge düşürmeden halledilebilir.

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Mercedes'in online satış süreci ertelendi: Sebebi oldukça ilginç!