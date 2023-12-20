Toyota Corolla Hatchback, özel fiyatıyla online satışta

Her zaman müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan Toyota’nın 5. jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Corolla Hatchback Hybrid modeli, www.toyota.com.tr adresinden rezerve edilebilecek. Toyota müşterileri beğendikleri aracı, donanımı ve rengi seçtikten sonra kredi kartı veya dijital bankacılık kanalıyla araçlarını rezerve edebiliyorlar.

Corolla Hatchback Hybrid’de online rezervasyona özel fiyat fırsatı

Sportif çizgileri ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Corolla Hatchback Hybrid, Aralık ayı sonuna kadar online rezervasyona özel fiyatlarla alınabilecek. Online rezervasyon sistemine özel olarak 220 bin TL’ye varan indirimle Corolla Hatchback Hybrid, 1.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Özel fiyatlarla Corolla Hatchback Hybrid modeline sahip olmak için kullanıcıların www.toyota.com.tr internet adresine girip, tercih ettiği versiyonu ve teslimat için tercih ettiği bayiyi seçmeleri yeterli olacak. 20 bin TL’lik ön rezervasyon ücreti ödendikten sonra, satın alım işlemi ve kalan ödeme Toyota’nın Türkiye’nin dört bir yanında yer alan yetkili satıcılarında tamamlanacak.

Yeni Corolla Hatchback Hybrid’in dinamik tasarımı, yeni modelin çevik sürüşünden ipuçları veriyor. Modelin verimliliği ve sürüş performansı ise, her türlü sürüş koşulunda beklentileri aşan tam hibrit sisteminden geliyor. Kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla Hatchback, 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla etkileyici bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Corolla Hatchback Hybrid’in yüksek performansına karşın 101 g/km ile daha düşük emisyonlar sunuyor. Otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 lt’ye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

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Yeni Corolla Hatchback Hybrid’de, kullanıcı deneyimini daha ileriye taşımak adına daha fazla dijital teknoloji, güvenlik sistemleri ve yeni multimedya sistemi yer alıyor. Tamamen kişiselleştirilebilen 12.3 inç’lik renkli ekranlı gösterge paneline sahip olan Corolla Hatchback Hybrid’de kabininin merkezinde ise, 10.5 inç “Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi” yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

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Toyota Corolla Hatchback, özel fiyatıyla online satışta