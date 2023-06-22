Türkiye’de Tesla Model Y ve diğer otomobillerin teslimatları aksadı: Peki nedeni ne?

Tesla teslimatlarında sorun yaşanıyor
Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından bildirilenlere göre Tesla, sorundan etkilenen müşterilerine e-posta göndermeye başlamış durumda. Tesla, araçların sorunsuz bir şekilde teslim aldıklarını ve gümrük işlemlerinin de tamamlandığını belirtirken ÖTV sisteminde yaşanan beklenmedik bir sorun nedeniyle aracı teslim edemediklerini bildiriyor.
[twitter= https://twitter.com/eozpeynirci/status/1671799459238256640]
Özpeynirci’ye göre Tesla, mayıs başından bugüne Türkiye'de 1000'den fazla araç teslim etmiş ancak son 1-2 haftadır ciddi bürokratik sıkıntılarla karşılaşmış durumda. Belirtilenlere göre geçtiğimiz haftalarda önce gümrükte sistemsel sorunlar olmuş ve bu yüzden araçlar gümrükten çekilememiş. Cuma gününden bu yana ise ÖTV ödemelerinde sorun başlamış ve pazartesinden itibaren ÖTV ödemelerini sistem onaylamamaya başlamış. ÖTV onayı, araçların tescili için gerekli olduğunu belirtmek gerekiyor.
Tesla özelinde halihazırda şu anda gümrükte yaklaşık 1000 aracın olduğu, bunlardan 500'ünün ÖTV'lerinin ödendiği ve normalde bayram öncesi cumartesi gününe kadar teslim edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Yaşanılan sorunlar nedeniyle ise bayram öncesi 500'e yakın kişi mağdur edilmiş durumda.
Uzmana göre sorun TSE kaynaklı
TSE sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Tesla dahil diğer tüm markaların araçlarının ithalat dosyaları katılamadı. Gelen araçları limanlarda ve antrepolarda bekletilirken bazı gemiler ise açığa demirlemiş vaziyette. Sorunları bildiren uzman personel yetersizliğinin de olduğunu aktarıyor.
Tüm bunların ışığında otomobil ithalatında sistemsel sorunlar nedeniyle araçların gümrük işlemleri tamamlanamıyor. Anlaşıldığı kadarıyla olayın Tesla tarafında ise bu soruna ek olarak gümrük sonrası tescil sorunu da yaşanıyor. Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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