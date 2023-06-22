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    Türkiye’de Tesla Model Y ve diğer otomobillerin teslimatları aksadı: Peki nedeni ne?

    Son günlerde dile getirilen bir sorun Türkiye’deki otomotiv endüstrisini vurmuş durumda. Peki Tesla Model Y ve diğer otomobil teslimatlarında yaşanan sorun neyden kaynaklanıyor?
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    Türkiye’deki Tesla Model Y teslimatları aksadı: Peki nedeni ne? Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye pazarı için elektrikli Model Y aracının satışına birkaç ay önce ve bir süredir de araçların teslimatını gerçekleştirmeye başlamıştı. Ancak son günlerde bazı Tesla müşterileri araçlarını teslim alamadıklarını belirtiyor. Görünüşe göre bu sorun sadece Tesla özelinde değil, çoğu marka otomobil için de yaşanıyor.

    Tesla teslimatlarında sorun yaşanıyor

    Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından bildirilenlere göre Tesla, sorundan etkilenen müşterilerine e-posta göndermeye başlamış durumda. Tesla, araçların sorunsuz bir şekilde teslim aldıklarını ve gümrük işlemlerinin de tamamlandığını belirtirken ÖTV sisteminde yaşanan beklenmedik bir sorun nedeniyle aracı teslim edemediklerini bildiriyor.

    [twitter= https://twitter.com/eozpeynirci/status/1671799459238256640]

    Özpeynirci’ye göre Tesla, mayıs başından bugüne Türkiye'de 1000'den fazla araç teslim etmiş ancak son 1-2 haftadır ciddi bürokratik sıkıntılarla karşılaşmış durumda. Belirtilenlere göre geçtiğimiz haftalarda önce gümrükte sistemsel sorunlar olmuş ve bu yüzden araçlar gümrükten çekilememiş. Cuma gününden bu yana ise ÖTV ödemelerinde sorun başlamış ve pazartesinden itibaren ÖTV ödemelerini sistem onaylamamaya başlamış. ÖTV onayı, araçların tescili için gerekli olduğunu belirtmek gerekiyor.

    Tesla özelinde halihazırda şu anda gümrükte yaklaşık 1000 aracın olduğu, bunlardan 500'ünün ÖTV'lerinin ödendiği ve normalde bayram öncesi cumartesi gününe kadar teslim edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Yaşanılan sorunlar nedeniyle ise bayram öncesi 500'e yakın kişi mağdur edilmiş durumda.

    Uzmana göre sorun TSE kaynaklı

    Türkiye’deki Tesla Model Y teslimatları aksadı: Peki nedeni ne? Tam Boyutta Gör
    Süreç hakkında bilgisi olan bir uzmanın Özpeynirci’ye gönderdiği mesajda sorunun esasında TSE kaynaklı olduğu dile getiriliyor. Bilindiği üzere ithal edilen araçların yüzde 90 gibi yüksek bir kısmı Kocaeli Bölgesinden ithal ediliyor. Burada ise gümrük işlemleri sırasında araçlar TSE kontrolünden geçiyor. Belirtilenlere göre TSE kontrollerinin yapıldığı TSE360 adı verilen bir yazılım 1 hafta boyunca hiç çalışmamış ve hatta 20 gündür işlev dışı durumda.

    TSE sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Tesla dahil diğer tüm markaların araçlarının ithalat dosyaları katılamadı. Gelen araçları limanlarda ve antrepolarda bekletilirken bazı gemiler ise açığa demirlemiş vaziyette. Sorunları bildiren uzman personel yetersizliğinin de olduğunu aktarıyor.

    Tüm bunların ışığında otomobil ithalatında sistemsel sorunlar nedeniyle araçların gümrük işlemleri tamamlanamıyor. Anlaşıldığı kadarıyla olayın Tesla tarafında ise bu soruna ek olarak gümrük sonrası tescil sorunu da yaşanıyor. Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

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