Mercedes'in yeni multimedya sistemi "MBUX Hyperscreen" 7 Ocak'ta tanıtılacak

Yeni nesil modellerinde MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) isimli sezgisel ve akıllı multimedya sistemine yer veren Alman otomotiv devi, söz konusu sistemin gelişmiş versiyonu "MBUX Hyperscreen" ile sunduğu deneyime seviye atlatmaya hazırlanıyor.

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Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka destekli MBUX Hypersceen'in 7 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek özel bir dijital etkinlikle tanıtılacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra Mercedes, ilk kez dijital olarak düzenlenecek CES 2021'de de MBUX Hyperscreen hakkında detaylar paylaşacak. Şirketin CES 2021'deki tanıtımı da 11 Ocak 2021'de gerçekleşecek.

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Alman marka MBUX Hypersceen ile ilgili çok fazla detay paylaşmadı. Fakat sistemin lüks EV modeli Mercedes-Benz EQS'de opsiyon olarak sunulacağını biliyoruz. Söz konusu sistemin sürücünün ve ön taraftaki yolcunun önüne kadar uzanan geniş ve kavisli bir ekrana sahip olacağı da verilen bilgiler arasında. Görünen o ki Byton M-Byte modelindekine benzer devasa bir ekran karşımıza çıkacak.

Öte yandan EQS'de standart olarak yer verilecek multimedya sistemi ise yeni S-Serisi'ndekiyle benzer olacak. Bu da konsolun merkezine dikey olarak konumlandırılmış 12.8 inçlik bir dokunmatik ekranın bulunacağı anlamına geliyor. Daha önceki casus fotoğraflarda EQS'in bu ekranını görme şansı yakalamıştık.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=48498289&relId=1001&fromOid=48498289&borders=true&resultInfoTypeId=172&fromInfoTypeId=40626

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