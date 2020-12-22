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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes'in yeni multimedya sistemi "MBUX Hyperscreen" 7 Ocak'ta tanıtılacak

    İlk kez şirketin lüks EV modeli Mercedes EQS'de opsiyon olarak sunulacağı belirtilen MBUX Hyperscreen, yapay zeka desteği ve devasa kavisli ekranıyla multimedya deneyimini üst seviyelere taşıyacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes'in yeni multimedya sistemi

    Yeni nesil modellerinde MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) isimli sezgisel ve akıllı multimedya sistemine yer veren Alman otomotiv devi, söz konusu sistemin gelişmiş versiyonu "MBUX Hyperscreen" ile sunduğu deneyime seviye atlatmaya hazırlanıyor. 

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    Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka destekli MBUX Hypersceen'in 7 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek özel bir dijital etkinlikle tanıtılacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra Mercedes, ilk kez dijital olarak düzenlenecek CES 2021'de de MBUX Hyperscreen hakkında detaylar paylaşacak. Şirketin CES 2021'deki tanıtımı da 11 Ocak 2021'de gerçekleşecek.

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    Alman marka MBUX Hypersceen ile ilgili çok fazla detay paylaşmadı. Fakat sistemin lüks EV modeli Mercedes-Benz EQS'de opsiyon olarak sunulacağını biliyoruz. Söz konusu sistemin sürücünün ve ön taraftaki yolcunun önüne kadar uzanan geniş ve kavisli bir ekrana sahip olacağı da verilen bilgiler arasında. Görünen o ki Byton M-Byte modelindekine benzer devasa bir ekran karşımıza çıkacak.

    Öte yandan EQS'de standart olarak yer verilecek multimedya sistemi ise yeni S-Serisi'ndekiyle benzer olacak. Bu da konsolun merkezine dikey olarak konumlandırılmış 12.8 inçlik bir dokunmatik ekranın bulunacağı anlamına geliyor. Daha önceki casus fotoğraflarda EQS'in bu ekranını görme şansı yakalamıştık.



    https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=48498289&relId=1001&fromOid=48498289&borders=true&resultInfoTypeId=172&fromInfoTypeId=40626 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eğer güncelleme işini güncelleme ile havalı ve yeni özellikleri ekleme işini becerirlerse en teknolojik araba olabilir. EQC felaketinden ders alıp tamamen sıfırdan bir EV platform üzerinde yükselmesi de çok iyi BMW'de 2014 deki özel platform fikrinden vazgeçip IC den dönüştürülmüş ucube araba fikrine yönelmişti (iX3) fakat onlarda o hatadan dönüp iNext, i7 vb. arabalar çıkartacak VW grubunu konuşmaya gerek yok en başından beri özel platform ile çıktı son arabaları özellikle MEB platformunu büyük ihtimalle Fisker ve Ford'da da göreceğiz. Japonların'da iş makineleri haricinde Hidrojeni akıllarından çıkarması gerekiyor Hidrojen binek arabalar için pahalı, verimsiz ve gereksiz bir teknoloji
    2 Yanıt Yanıtla
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    oneyy1905 (Savaş ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Güncelleme konusu kesinlikle doğru, üreticiler artık alışılmış "servisten kazanırım" tarzını bi kenara bırakıp dğeişime ayak uydurmaya başladılar, heyecan verici bir gelişme olur.

    Hidrojen konusuna katılmıyorum. Özellikle hidrojenin elde edilme maliyeti düştükçe, gelişen karbon fiber teknolojisi ile birlikte (grafen çalışmaları bu konuda baya hızlı şekilde ilerliyor) hidrojen motorlu-elektrik hücreli (HV) araçlar görebiliriz gibi duruyor.
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    haberden çok sizin yazdıklarınızı okuyunca aydınlandım...saolun varolun...
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