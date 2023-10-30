İsrail ve Filistin savaşı: Yapay zeka dezenformasyonu endişe yaratıyor, işte örnekler!

Tam Boyutta Gör Savaş, başlı başına zalimce bir şey olsa da savaşın dezenformasyona maruz kalması çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. İsrail ve Filistin arasında yaşanan yıkıcı savaşın yanında, dijital ortam yapay zeka yardımıyla oluşturulan bir dizi görüntü ve video ile dolup taşmış durumda. Yapay zeka içeriklerinin kamu algısını şekillendirmede giderek daha fazla rol oynadığı bu dönemde gerçeği kurgudan, kurguyu ise gerçekten ayırt etmedeki zorluk endişe verici bir boyuta geçiyor.

Bu yazıda örneklerini göreceğiniz fotoğraf ve videoların yapay zeka tarafından üretildiği hemen tespit edilebilirken bazılarının tespiti çok dikkatli gözler gerektiriyor. Üstelik birçoğunun sahte olduğu yapay zeka tespit yazılımı tarafından bile tespit edilemiyor.

Yapay zeka dezenformasyonuna örnekler

Kargaşa yaratan bu tür görüntülerden biri, çatışmanın ilk günlerinde ölen bir bebeğin yanmış cesedinin görüntüsüydü. İlk başta pek çok insan bu görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu düşünerek olayı rafa kaldırdı ancak uzmanlar daha sonra bunun muhtemelen sahte bir görüntü olmadığını söyledi. Bu görüntüyü bariz nedenlerden dolayı paylaşmıyoruz.

Bununla birlikte, iki sahte görüntü viral hale gelerek önemli bir kafa karışıklığına neden oldu ve yanlış bilgilendirme konusundaki endişeleri artırdı. Bunlardan ilki, yerinden edilmiş İsrailliler için sahilde kurulan İsrail kamplarına ait olan görüntü idi. The Observers, görüntünün sahte olduğunu ve bir difüzyon modeli algoritması kullanılarak oluşturulduğunu bildirdi. Fotoğraf birkaç X kullanıcısı tarafından yeniden paylaşıldı ve X'in topluluk notları olmadan platformda kalmaya devam ediyor.

İkinci görselde futbol taraftarları dayanışma gösterisi için Filistin bayrağı kaldırırken görülüyor. Bu görüntü de yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Bu görsel, çok da dikkatli olmayan gözler tarafından da ilk bakışta tespit edilebilir.

İsrail bölgeye bomba yağdırmaya devam ederken Gazze Şeridi'nden çok sayıda gerçek, yürek parçalayan fotoğraf ve video gelse de, ortalıkta dolaşan çeşitli resimler aslında çocukları korkunç koşullara yerleştirerek izleyicilerin duygularıyla oynayan yapay zeka yaratımları.

Bazıları yapay zeka sanatı olarak etiketleniyor - örneğin, arkasında yangın varken oyuncak ayısını tutan Filistinli bir kızın illüstrasyonu. Ancak, etrafında patlayan bir apartmanı izleyen bir çocuğun yapay zeka tarafından oluşturulan bu görüntüsü gibi ilgi çeken paylaşımlar genellikle gerçekmiş gibi sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Daha da kötüsü, yanıltıcı görüntüler zaman zaman güvenilir görünen kaynaklar tarafından güçlendiriliyor. Tunuslu gazeteci Muhammad al-Hachimi al-Hamidi arkalarında bir mahallenin yıkıntıları ve külleri içinde gülümseyen Filistinli çocukların görüntüsünü paylaştı. Bu tekinsiz resim hiçbir medya organında yer almıyor - sadece çeşitli sosyal hesaplarda bulunuyor.

Sadece görseller de değil. Örneğin İsrail ordusu iki Hamas üyesi arasında telefon dinlemesine takılan bir konuşmanın kaydını yayınladı (Hastane bombalaması sonrasında). Ancak bazı medya organları ve bazı dinleyiciler bunların sahte olduğunu söyledi. The New York Times, BBC ve CNN gibi basın organları ses kaydını doğrulayamadıklarını aktardı.

Doğrulama, her zamankinden önemli

Başka bir örnekte çevre aktivisti Greta Thunberg'in savaşta sürdürülebilir bir yol için 'biyolojik olarak parçalanabilen füzeler', 'vegan el bombaları' ve 'pille çalışan savaş uçaklarını' savunduğu bir deepfake videosu ortalıkta dolaşıyor.

İsrail-Filistin savaşı, İsrail'in Gazze Şeridi'ni karadan işgal etmeye başlamasıyla ikinci aşamaya geçti. Önceki haberimizde de aktardığımız üzere Gazze Şeridi'nde iletişim tamamen durmuş vaziyette.

Elon Musk, Gazze için Starlink’i devreye sokuyor: İsrail tepkili 1 gün önce eklendi

İsrail-Hamas çatışması devam ederken, durumun net ve doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için uyanık olmak ve doğrulama yapmak her zamankinden daha önemli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

İsrail ve Filistin savaşında yapay zeka endişe yaratıyor!