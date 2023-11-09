Adobe, Gazze ve İsrail savaşının yapay zeka görüntülerini satıyor

Adobe, sahte savaş görsellerini satıyor
Adobe'nin stok fotoğraf hizmeti İsrail-Gazze savaşının yapay zeka tarafından üretilen görüntülerini gerçek görüntülerle birlikte satıyor. İlk olarak Avustralyalı haber kaynağı Crikey tarafından yayınlanan görüntü "İsrail ve Filistin arasındaki çatışma/üretken yapay zeka" olarak etiketlenmiş ve bir şehir manzarasının tepesinden savrulan toz bulutunu gösteriyor. Bu, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının gerçek fotoğraflarına oldukça benziyor, ancak gerçek değil. Yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü olmasına rağmen görüntü gerçekmiş gibi dolaşıma sokulmuş vaziyette.
Yapay zeka tarafından üretilen görüntüler, her iki tarafın da propaganda amacıyla kullanılarak suyu bulandırıyor. Adobe Stock ise bu tip görüntüler için kullanıcı tabanlı bir platform konumunda. Adobe bu platforma geçen yıl yapay zeka tarafından üretilen görüntü gönderimlerini de kabul etmeye başladı. Firma, içerik yönergelerinde kullanıcılara yapay zeka tarafından üretilen ve hakları şüpheli olan görüntüleri göndermemelerini söylüyor olsa da yönergelerde kullanıcıların şiddetli çatışmaları tasvir eden görüntüleri yükleyip yüklemeyeceklerinden bahsedilmiyor.
Adobe'den yapılan açıklamada, gönderilen yapay zeka görsellerinin “yapay zeka tarafından oluşturuldu” şekilden etiketlenmesini zorunlu tutuyor. Görsellerin çoğunun da etiketlendiği görülüyor. Nihayetinde, bu tür görüntüleri sorumlu bir şekilde kullanmak web sitelerine bağlı, ancak Adobe bu tür kullanımları olabildiğince azaltmaya çalıştığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.