Adobe, Gazze ve İsrail savaşının yapay zeka görüntülerini satıyor

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekanın görsel üretim gücüne yönelik endişeler tırmanıyor. Adobe, hem Gazze hem de İsrail'deki şehirlerin bombardımanını gösteren yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntüleri satıyor. Bu görüntülerden bazıları fotogerçekçi, bazıları ise açıkça bilgisayar yapımı. Ancak görünüşe göre en azından bir tanesi gerçek bir görüntü olarak internette dolaşmaya başlamış durumda.

Adobe, sahte savaş görsellerini satıyor

Adobe'nin stok fotoğraf hizmeti İsrail-Gazze savaşının yapay zeka tarafından üretilen görüntülerini gerçek görüntülerle birlikte satıyor. İlk olarak Avustralyalı haber kaynağı Crikey tarafından yayınlanan görüntü "İsrail ve Filistin arasındaki çatışma/üretken yapay zeka" olarak etiketlenmiş ve bir şehir manzarasının tepesinden savrulan toz bulutunu gösteriyor. Bu, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının gerçek fotoğraflarına oldukça benziyor, ancak gerçek değil. Yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü olmasına rağmen görüntü gerçekmiş gibi dolaşıma sokulmuş vaziyette.

Tam Boyutta Gör Halihazırda Adobe Stock hizmetine satılmakta olan ve Hamas'ın 1400 İsrailliyi öldürdüğü saldırıdan bu yana geçen haftalarda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Filistin topraklarını bombaladığı ve binlerce sivili öldürdüğü kanlı çatışmayı tasvir ettiğini iddia eden çok sayıda yapay zeka tarafından üretilmiş görüntü bulunuyor. Yapay zeka tarafından üretilen görsellerden biri "Gazze Şeridi'nden militanlar tarafından atılan bir roket sonucu yıkılan binalar" başlığını taşıyor ve harap olmuş sokakları gösteriyor; bir diğeri ise “İsrail'in Gazze şeridindeki savaştan etkilenen yıkılmış binalar" adını taşıyor. Adobe Stock'ta satışa sunulan diğer yapay zeka tarafından üretilmiş görseller ise İsrail'deki sahte patlamaları gösteriyor.

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Tam Boyutta Gör Satışa sunulan görüntüler kullanıcılar tarafından gönderilmiş ve muhtemelen üretilmiş. Bazılarının başlığında yapay zeka tarafından üretildikleri belirtilirken bazılarında belirtilmiyor. Görseller sitenin arayüzünde yapay zeka tarafından üretilmiş olarak işaretleniyor.

Yapay zeka tarafından üretilen görüntüler, her iki tarafın da propaganda amacıyla kullanılarak suyu bulandırıyor. Adobe Stock ise bu tip görüntüler için kullanıcı tabanlı bir platform konumunda. Adobe bu platforma geçen yıl yapay zeka tarafından üretilen görüntü gönderimlerini de kabul etmeye başladı. Firma, içerik yönergelerinde kullanıcılara yapay zeka tarafından üretilen ve hakları şüpheli olan görüntüleri göndermemelerini söylüyor olsa da yönergelerde kullanıcıların şiddetli çatışmaları tasvir eden görüntüleri yükleyip yüklemeyeceklerinden bahsedilmiyor.

Adobe'den yapılan açıklamada, gönderilen yapay zeka görsellerinin “yapay zeka tarafından oluşturuldu” şekilden etiketlenmesini zorunlu tutuyor. Görsellerin çoğunun da etiketlendiği görülüyor. Nihayetinde, bu tür görüntüleri sorumlu bir şekilde kullanmak web sitelerine bağlı, ancak Adobe bu tür kullanımları olabildiğince azaltmaya çalıştığını söylüyor.

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Adobe, Gazze ve İsrail savaşının yapay zeka görüntülerini satıyor