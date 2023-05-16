Mercedes, ticari araçları için yeni elektrikli araç platformu geliştirdi

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlara özel olan 'Van Electric Architecture VAN.EA' isimli bu platform üzerine inşa edilen ilk model 2026 yılında tanıtılacak. Bu platform, orta boyuttan büyük van modellere kadar pek çok aracın altyapısını oluşturacak.

Şirket tarafından sıfırdan geliştirilen VAN.EA platformu, farklı türlerdeki %100 elektrikli araçlara uyum sağlayabilmesi adına üç modülden oluşuyor. Elektrik motorunun konumlandırıldığı ön modül, bu platformu kullanacak araçların hepsinde aynı olacak.

Ölçeklenebilir şekilde tasarlanan merkez modül, farklı kapasitelerdeki yüksek voltajlı bataryalara ev sahipliği yapacak. Arka modül ise versiyona göre dört tekerlekten çekiş özelliği kazandıran elektrik motoruyla donatılabilecek.

Tam Boyutta Gör VAN.EA platformu, kullanım amacına göre kendi içerisinde ikiye ayrılacak: VAN.EA-P ve VAN.EA-C. Bunlardan ilki, VIP araç, mobil ofis veya geniş ailelerin aktivite aracı gibi alanlarda kullanılabilecek olan orta sınıf lüks araçların altyapısında kullanılacak.

Mercedes, bu araçlarda 500 kilometrenin üzerinde menzil planlıyor. Ayrıca belirtilene göre bu araçlar ilk etapta seviye 2 otonom sürüş sistemine ve 2030 itibarıyla seviye 3 otonom sistemine sahip olacak.

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VAN.EA-C ise daha çok profesyoneller için geliştirilen ticari araçların temelini oluşturacak. Bu modeller, kurye, teslimat, ambulans ve kamp aracı gibi birçok farklı konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Bu araçların 2030 sonrası sürücüsüz taşıma için seviye 4 otonom sürüş sistemiyle donatılması planlanıyor.

VAN.EA temelli modeller Polonya'daki yeni karbon nötr fabrikada üretilecek. Sonraki süreçte Almanya ve İspanya'da da üretim başlayacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Mercedes'ten ticari modellere özel yeni elektrikli araç platformu