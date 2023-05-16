Mercedes, ticari araçları için yeni elektrikli araç platformu geliştirdi

Şirket tarafından sıfırdan geliştirilen VAN.EA platformu, farklı türlerdeki %100 elektrikli araçlara uyum sağlayabilmesi adına üç modülden oluşuyor. Elektrik motorunun konumlandırıldığı ön modül, bu platformu kullanacak araçların hepsinde aynı olacak.
Ölçeklenebilir şekilde tasarlanan merkez modül, farklı kapasitelerdeki yüksek voltajlı bataryalara ev sahipliği yapacak. Arka modül ise versiyona göre dört tekerlekten çekiş özelliği kazandıran elektrik motoruyla donatılabilecek.
Mercedes, bu araçlarda 500 kilometrenin üzerinde menzil planlıyor. Ayrıca belirtilene göre bu araçlar ilk etapta seviye 2 otonom sürüş sistemine ve 2030 itibarıyla seviye 3 otonom sistemine sahip olacak.
VAN.EA-C ise daha çok profesyoneller için geliştirilen ticari araçların temelini oluşturacak. Bu modeller, kurye, teslimat, ambulans ve kamp aracı gibi birçok farklı konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Bu araçların 2030 sonrası sürücüsüz taşıma için seviye 4 otonom sürüş sistemiyle donatılması planlanıyor.
VAN.EA temelli modeller Polonya'daki yeni karbon nötr fabrikada üretilecek. Sonraki süreçte Almanya ve İspanya'da da üretim başlayacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.