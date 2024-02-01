Mercedes yanlışlıkla kaynak kodunu ve ticari sırlarını tüm dünyayla paylaştı

RedHunt kurucu ortağı Shubham Mittal'ın belirttiğine göre GitHub’da bulunan kimlik doğrulama belirteci Alman otomotiv devinin ticari sırlarına ve diğer önemli kimlik doğrulama bilgilerine "sınırsız erişim" elde etmek için kullanılmış olabilir. RedHunt, ocak ayında rutin bir internet taraması sırasında açığa çıkan kimlik doğrulama belirtecini tespit etmiş olsa da belirtecin kendisi Eylül 2023'te yayınlanmıştı. Kötü niyetli kişiler ya da siber suçlular özel anahtarı kullanarak Mercedes-Benz'e ait bir GitHub Kurumsal Sunucusuna tam erişim elde etmiş olabilir.
Basit ancak kritik bir insan hatası
Daha da kötüsü RedHunt Labs, güvensiz depoların Microsoft Azure ve Amazon Web Services (AWS) sunucularının anahtarlarını, bir Postgres veritabanını ve hatta Mercedes-Benz yazılımının kaynak kodunu ifşa ettiğini (kanıtlarla) doğruladı. Olayın belki de tek olumlu yanı etkilenen sunucuların hiçbirinde müşteri verisinin olmaması.
Mercedes-Benz şirketinden bir sözcü kısa süre içinde sınırsız API belirtecinin iptal edildiğini ve halka açık havuzun derhal kaldırıldığını doğruladı. Sözcü, otomobil üreticisinin dahili kaynak kodunun insan hatası nedeniyle yanlışlıkla halka açık bir GitHub sunucusunda yayınlandığını söyledi.
Denetlenmeyen belirteç aylarca kamunun erişimine açık kaldı, ancak şu ana kadar kötü niyetli aktörlerin veya siber suçluların Mercedes-Benz'in işini tehlikeye atmak için sırrı keşfedip kötüye kullanabildiklerine dair bir kanıt yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.