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    Anlık Bildirim

    Mercedes yanlışlıkla kaynak kodunu ve ticari sırlarını tüm dünyayla paylaştı

    Mercedes-Benz’in yanlışlıkla kaynak kodunu ve ticari sırlarını tüm dünyayla paylaştığı ortaya çıktı. GitHub’da keşfedilen bilgiler basit bir insan hatasından kaynaklandığı bildiriliyor.
    Mercedes yanlışlıkla kaynak kodunu ve ticari sırlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Güvenlik araştırmacıları, büyük endüstri oyuncularına ait korunmasız sunucuları ya da açıkta kalan "sırları" bulmak için düzenli olarak interneti tarıyor. İngiltere merkezli güvenlik şirketi RedHunt Labs’ın bu amaca hizmet eden taramasında Mercedes-Benz’in kaynak kodunu ve ticari sırlarını barındıran bir GitHub deposu ortaya çıkartıldı.

    RedHunt kurucu ortağı Shubham Mittal'ın belirttiğine göre GitHub’da bulunan kimlik doğrulama belirteci Alman otomotiv devinin ticari sırlarına ve diğer önemli kimlik doğrulama bilgilerine "sınırsız erişim" elde etmek için kullanılmış olabilir. RedHunt, ocak ayında rutin bir internet taraması sırasında açığa çıkan kimlik doğrulama belirtecini tespit etmiş olsa da belirtecin kendisi Eylül 2023'te yayınlanmıştı. Kötü niyetli kişiler ya da siber suçlular özel anahtarı kullanarak Mercedes-Benz'e ait bir GitHub Kurumsal Sunucusuna tam erişim elde etmiş olabilir.

    Basit ancak kritik bir insan hatası

    Mercedes yanlışlıkla kaynak kodunu ve ticari sırlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu sunucuda depolanan verilerin hacmi ve hassasiyetinin gerçekten şaşırtıcı olduğu belirtiliyor. GitHub belirteci, planlar, tasarım belgeleri ve diğer "kritik" dahili bilgiler de dahil olmak üzere büyük miktarda Mercedes-Benz fikri mülkiyet dosyasına sınırsız ve izlenmeyen erişim sağlıyordu. RedHunt Labs, sunucunun aynı zamanda bulut erişim anahtarlarını, API anahtarlarını ve ek şifreleri de barındırdığını ve bunların otomobil üreticisinin tüm BT altyapısını bozmak için kullanılabileceğini, benzeri görülmemiş ve kaotik bir durum yaratabileceğini vurguladı.

    Daha da kötüsü RedHunt Labs, güvensiz depoların Microsoft Azure ve Amazon Web Services (AWS) sunucularının anahtarlarını, bir Postgres veritabanını ve hatta Mercedes-Benz yazılımının kaynak kodunu ifşa ettiğini (kanıtlarla) doğruladı. Olayın belki de tek olumlu yanı etkilenen sunucuların hiçbirinde müşteri verisinin olmaması.

    Mercedes-Benz şirketinden bir sözcü kısa süre içinde sınırsız API belirtecinin iptal edildiğini ve halka açık havuzun derhal kaldırıldığını doğruladı. Sözcü, otomobil üreticisinin dahili kaynak kodunun insan hatası nedeniyle yanlışlıkla halka açık bir GitHub sunucusunda yayınlandığını söyledi.

    Denetlenmeyen belirteç aylarca kamunun erişimine açık kaldı, ancak şu ana kadar kötü niyetli aktörlerin veya siber suçluların Mercedes-Benz'in işini tehlikeye atmak için sırrı keşfedip kötüye kullanabildiklerine dair bir kanıt yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    lg 55 qned 816 yorumlar yin yang günah mi bulaşık makinesi giderinden fare gelir mi kontağı kapatınca teyp kapanmıyor muhabbet kuşu neden tek ayak üstünde durur

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