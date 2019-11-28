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    Merkezinde üç süper kütleli kara delik bulunan bir galaksi birleşmesi keşfedildi

    Üç galaksinin halen daha devam eden birleşme süreciyle oluşan NGC6240 galaksisinin merkezinde, üç adet süper kütleli kara delik bulunduğunu keşfedildi. Bu durum astronomi dünyası için bir ilk.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Merkezinde üç süper kütleli kara delik bulunan bir galaksi birleşmesi keşfedildi
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    Kendi galaksimiz de dâhil neredeyse bilinen her galaksinin merkezinde bir süper kütleli kara delik olduğu kabul edilir. İki galaksinin birleşmesi sonucu oluşan galaksilerde ise aynı tür kare delikten iki tane olduğu ise bilim insanları tarafından tespit edilmiş bir gerçek. 

    Göttingen and Potsdam Üniversitelerinde görev yapan araştırmacılar, gökyüzünde yapmış olduğu incelemeler sırasında ise bilim dünyasında bir ilke imza atmışlar. Araştırma ekibi, onlarca yıldır iki adet süper kütleli kara deliği merkezinde barındırdığına inanılan NGC6240 galaksisinin aslında üç galaksinin birleşmesinden oluştuğunu bulmuşlar. Halen daha devam ettiği ifade edilen birleşme süreci nedeniyle her galaksinin kendine ait süper kütleli kara deliği NGC6240 galaksisinin merkezine yerleştirdiği ifade edilmiş. Bu durum bazı galaksilerin nasıl bu kadar hızlı bir şekilde büyüyebildiğine de ışık tutabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

    Yukarıdaki fotoğrafta da yeraldığı üzere, kuzey istikametinde bir ve güney istikametinde ise iki adet kara delik bulunduğu görülebiliyor. Araştırmacılar, kara deliklerden sadece ikisinin madde topladığını sonuncu kara deliğin ise faal olmadığı belirtmişler.

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    Şili’deki Avrupa Güney Gözlemevi Çok Büyük Teleskobunda bulunan Multi Unit Spectroscopic Explorer (Muse) isimli aygıtla gözlemlenen galakside tespit edilen süper kütleli kara deliklerle ilgili inceleme sonuçları Astronomy & Astrophysics dergisinde ise yayınlanmış. Bizden yaklaşık 300 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksi sistemindeki her bir kara deliğin kütlesinin 90 milyon Güneş ağırlığından daha fazla olduğu belirlenmiş.

    Merkezinde üç süper kütleli kara delik bulunan bir galaksi birleşmesi keşfedildi
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    Büyük Patlamadan 14 milyar yıl gibi kısa bir sürede söz konusu dev galaksilerin nasıl oluştuğunu uzun bir süredir merak eden bilim insanları için NGC 6240 galaksisinin bir cevap niteliğinde olabileceği ifade ediliyor. Galaksilerin geçirdiği evrim sırasında ani birleşmeler yaşanmış ya da yaşanıyor olabileceği gerçeği, NGC6240 galaksisinde karşımıza çıkan olayın da cevabı olabilir.

    Araştırma ekibinin lideri Peter Weilbacher verdiği demeçte, “Bugüne kadar süper kütleli üç kara deliğin bir arada bulunduğu bir galaksi tespit edilememişti. Söz konusu kara delikler, 3000 ışık yılından daha az genişlikteki bir alanda yer alıyor. Bu mesafe evrenin toplam genişliğinin 1/100’ü kadar. Güney bölgesindeki kara deliklerin birbirlerine olan uzaklıkları ise sadece 645 ışık yılı. Yapılan keşif, kendi kara deliklerine sahip üç galaksinin anlık birleşmesine bir kanıt olarak önümüzde duruyor.” ifadelerini kullanmış.

    Araştırmada görev alan bilim insanları, birleşmeye devam eden bu galaksilerin süper kütleli kara deliklerinden önümüzdeki birkaç milyon yıl içinde çok kuvvetli yer çekimi dalgaları yayılacağını tahmin ediyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte, benzer gökcisimlerinden yayılan sinyallerinin yerçekimi dalgalarını gözlemlemek için geliştirilen Lisa Pathfinder isimli uzay aracı gibi aletlerle tespit edilebileceği belirtiliyor. Bu sayede NGC6240 gibi birleşmekte olan galaksi sistemleri bulunabilecek.



    https://phys.org/news/2019-11-simultaneous-merging-giant-galaxies.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 57 dk.
    “Büyük Patlamadan 14 milyar yıl gibi kısa bir sürede söz konusu dev galaksilerin nasıl oluştuğunu” mevzu astronomi olunca bu süreler bile çok kısa kalıyor bizlere😅
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