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    Mesajlaşma uygulaması LINE, NFT platformu başlattı

    LINE'ın NFT platformu LINE NFT kullanıma sunuldu. Platformda kullanıcılar NFT alım satımı yapabiliyorlar. Platforma nft.line.me adresinden erişilebiliyor.            
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    Mesajlaşma uygulaması LINE, NFT platformu başlattı
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    Birçok büyük şirket, artan popülaritesi sebebiyle NFT sektöründeki çalışmalarını hızlandırdı. Japonya merkezli mesajlaşma uygulaması LINE geçen senenin sonunda NFT hizmetini sunmaya hazırlandığını açıklamıştı. Çalışmalar tamamlandı ve LINE'ın NFT platformu LINE NFT’yi resmen kullanıma açıldı.

    Line, NFT Platformu: LINE NFT

    Japonya’da 90 milyondan fazla kullanıcısı bulunan LINE’nın yeni NFT platformunda kullanıcılar, NFT satın alabilir, takas edebilir ve bunları LINE mesajlaşma uygulamasındaki hesaplarıyla erişilebilen LINE BITMAX cüzdanında saklayabilirler.

    Japonya'daki çeşitli eğlence şirketleriyle iş birliği yapılmaya başlandı. Platformun açılışına özel olarak Japonya’nın en büyük eğlence ajansı Yoshimoto Kogyo, popüler anime dizisi Mobile Police Patlabor ve LINE’ın karakteri Betakkuma’nın dijital versiyonları dahil olmak üzere yaklaşık 40.000 adet NFT sunulacak.

    Ek olarak LINE’ın NFT ekosistemini genişletmeye yönelik ABD merkezli girişimi LINE NEXT de Temmuz ayına kadar içerik oluşturucuları için DOSI adlı küresel bir NFT platformunu başlatmayı da planlıyor.

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    A
    ahmet1905_47 6 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 17 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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