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    Anlık Bildirim

    Messenger ve Instagram arasındaki sohbet bağlantısı kaldırılıyor

    Meta bu ayın sonunda Messenger ve Instagram arasındaki sohbet bağlantısını kaldırıyor. Meta bu hamlenin nedenini söylemedi, ancak AB'nin Dijital Piyasalar Yasası arkadaki neden olabilir.

    Messenger ve Instagram arasındaki sohbet bağlantısı kaldırılıyor Tam Boyutta Gör

    Meta, Instagram'da Facebook arkadaşlarınızla sohbet etmenizi sağlayan bir özelliği yakında kaldıracak. Şirket, Aralık ayının ortasından itibaren, 2020'de eklediği çapraz platform entegrasyonunun bağlantısını kesecek. Şirket bunun için bir gerekçe sunmadı ancak tahminler, AB'deki düzenleyici incelemelerinden kaçınmak için böyle bir hamle yapıldığını söylüyor.

    Messenger ve Instagram bağlantısı bitiyor

    2019 yılında duyurulan isteğe bağlı platformlar arası entegrasyon bir yıl sonra hayata geçti ve şirketin en popüler iki hizmetini birbirine daha da yaklaştırdı. Messenger Başkan Yardımcısı Loredena Crisan o dönemde yaptığı açıklamada "Bugün Yahoo hesabınız varsa Gmail hesabınızla konuşabildiğiniz gibi, bu hesaplar da Messenger'ın ortak protokolü aracılığıyla birbirleriyle konuşabilecekler" demişti.

    Meta, "2023 Aralık ortası" geldiğinde, artık Instagram'dan Facebook arkadaşlarınızla yeni sohbetler veya aramalar başlatamayacağınızı söylüyor. Instagram'da Facebook hesaplarıyla mevcut görüşmeleriniz varsa, bunlar salt okunur hale gelecek. Buna ek olarak, Facebook hesapları artık aktivite durumunuzu göremeyecek veya okundu bildirimini alamayacak. Son olarak, Facebook hesaplarıyla yaptığınız mevcut sohbetler her iki platformda da gelen kutunuza taşınmayacak.

    AB, 2022 yılında kabul edilen ve dönüm noktası niteliğindeki Dijital Piyasalar Yasasını, platform sahiplerinin tekel gücü elde etmesine karşı caydırıcı bir unsur olarak tasarladı. Bu yasa kapsamında bir şirket belirli bir gelir eşiğini aştığında AB’nin radarına giriyor ve yasanın şartlarına uyması gerekiyor. Aksi halde AB Komisyonu şirketin önceki yıla ait toplam küresel cirosunun yüzde 10’u kadar ceza kesebiliyor ve birtakım yaptırımlar daha uygulayabiliyor. Son zamanlarda Meta ve diğer platformların yaptığı kullanıcı odaklı değişikliklerin arkasında aslında AB’nin bu “sopası” bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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