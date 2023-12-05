Messenger ve Instagram arasındaki sohbet bağlantısı kaldırılıyor

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Meta, Instagram'da Facebook arkadaşlarınızla sohbet etmenizi sağlayan bir özelliği yakında kaldıracak. Şirket, Aralık ayının ortasından itibaren, 2020'de eklediği çapraz platform entegrasyonunun bağlantısını kesecek. Şirket bunun için bir gerekçe sunmadı ancak tahminler, AB'deki düzenleyici incelemelerinden kaçınmak için böyle bir hamle yapıldığını söylüyor.

Messenger ve Instagram bağlantısı bitiyor

2019 yılında duyurulan isteğe bağlı platformlar arası entegrasyon bir yıl sonra hayata geçti ve şirketin en popüler iki hizmetini birbirine daha da yaklaştırdı. Messenger Başkan Yardımcısı Loredena Crisan o dönemde yaptığı açıklamada "Bugün Yahoo hesabınız varsa Gmail hesabınızla konuşabildiğiniz gibi, bu hesaplar da Messenger'ın ortak protokolü aracılığıyla birbirleriyle konuşabilecekler" demişti.

Meta, "2023 Aralık ortası" geldiğinde, artık Instagram'dan Facebook arkadaşlarınızla yeni sohbetler veya aramalar başlatamayacağınızı söylüyor. Instagram'da Facebook hesaplarıyla mevcut görüşmeleriniz varsa, bunlar salt okunur hale gelecek. Buna ek olarak, Facebook hesapları artık aktivite durumunuzu göremeyecek veya okundu bildirimini alamayacak. Son olarak, Facebook hesaplarıyla yaptığınız mevcut sohbetler her iki platformda da gelen kutunuza taşınmayacak.

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AB, 2022 yılında kabul edilen ve dönüm noktası niteliğindeki Dijital Piyasalar Yasasını, platform sahiplerinin tekel gücü elde etmesine karşı caydırıcı bir unsur olarak tasarladı. Bu yasa kapsamında bir şirket belirli bir gelir eşiğini aştığında AB’nin radarına giriyor ve yasanın şartlarına uyması gerekiyor. Aksi halde AB Komisyonu şirketin önceki yıla ait toplam küresel cirosunun yüzde 10’u kadar ceza kesebiliyor ve birtakım yaptırımlar daha uygulayabiliyor. Son zamanlarda Meta ve diğer platformların yaptığı kullanıcı odaklı değişikliklerin arkasında aslında AB’nin bu “sopası” bulunuyor.

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Messenger ve Instagram arasındaki sohbet bağlantısı kaldırılıyor