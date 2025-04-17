Meta, uygulamalarında Apple'ın yapay zekasını engelledi

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, iOS 18 ile duyuruldu ve iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte “sınırlı” kullanıma sunuldu. Çoğu uygulama varsayılan olarak Apple Intelligence özellikleri için destek sağlasa da, geliştiriciler bunları uygulamalarında bulundurmamayı seçme özgürlüğüne sahip. Yeni bir rapora göre, Meta, kendi uygulamalarında Apple’ın yapay zeka araçlarına sıcak bakmıyor.

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Apple Intelligence’ın bir parçası olan Yazma Araçları, Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads ve Messenger'da kullanılamıyor. Yazılan metni düzeltme, yeniden yazma ve özetleme sunan yapay zeka özelliği Meta uygulamalarının hiçbirinde desteklenmiyor. Metin alanına dokunulduğunda seçenek çıkmıyor. Buna ek olarak, kullanıcıların yapay zekayla oluşturduğu Genmoji’lerin de paylaşılmasına izin verilmiyor.

Meta, Apple Intelligence'ın iOS uygulamalarında neden kullanılamadığına dair hiçbir ayrıntı vermiyor. Tahmin edileceği üzere, Meta, Apple Intelligence gibi alternatifler yerine kendi yapay zekasının kullanılmasını istiyor. Meta AI, Meta'nın hemen hemen tüm uygulamalarında var ve kullanıcıların metin oluşturmasına, değiştirmesine ve görüntü oluşturmasına olanak tanıyor.

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