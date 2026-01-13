Meta, yüzlerce “metaverse” çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, uzun süredir tartışılan bütçe kısıtlamalarının ardından bu kez metaverse odaklı Reality Labs biriminde kapsamlı işten çıkarmalara hazırlanıyor. ABD basınında yer alan bilgilere göre şirket, bu hafta içinde Reality Labs çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’u ile yollarını ayıracak. Bu oran, toplamda yaklaşık 1.500 çalışana karşılık geliyor.

Metaverse’e neşter vuruluyor

The New York Times’a dayandırılan haberlere göre, Meta’nın sanal ve artırılmış gerçeklik çalışmalarını yürüten Reality Labs birimi halihazırda yaklaşık 15 bin kişiyi istihdam ediyor. İşten çıkarmaların özellikle metaverse projeleri üzerinde çalışan ekiplerde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Reality Labs, Meta bünyesine 2014 yılında Facebook adıyla faaliyet gösterdiği dönemde satın alınan Oculus’un devamı niteliğinde. Bu birim VR başlıkları, Ray-Ban markalı akıllı gözlükler, sanal ve artırılmış gerçeklik yazılımları ile Horizon Worlds gibi sosyal platformları geliştiriyor.

Haberlere göre Meta CTO’su Andrew Bosworth, Reality Labs çalışanlarını Çarşamba günü yapılacak ve “yılın en önemli toplantısı” olarak tanımlanan bir görüşmeye çağırdı. Toplantının yüz yüze yapılmasının özellikle istendiği aktarılıyor. Bu toplantının, işten çıkarma planının kamuoyuna açıklanmasının hemen ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bu durum sürpriz değil. Daha önce de Reality Labs bütçesini yüzde 30 oranında azaltılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

Reality Labs hiç para kazandırmadı

Reality Labs birimi faaliyete başladığından bu yana hiçbir zaman kâr elde edemedi. Birim, sadece 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bile yaklaşık 4,4 milyar dolar işletme zararı kaydetti. Toplam zarar ise 73 milyar dolar.

Reality Labs birimindeki geri çekilme ve işten çıkarmalar Mark Zuckerberg’in bu alandaki planlarının son bulduğu anlamına gelmiyor. Meta, halihazırda diğer tüm şirketler gibi tamamıyla yapay zekaya odaklanmış durumda. Bu yön değişiminin en net göstergesi Meta’nın kısa bir süre önce duyurduğu Meta Compute adlı dev altyapı planı oldu. Şirket, 2020’li yılların sonuna kadar “onlarca gigawatt” seviyesinde yapay zeka hesaplama kapasitesi oluşturmayı hedefliyor.

