Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, yüzlerce “metaverse” çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

    Teknoloji devi Meta, yapay zekaya odaklanma stratejisi kapsamında Reality Labs bünyesindeki metaverse ekiplerinden yaklaşık 1.500 çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Meta, yüzlerce metaverse çalışanının işten çıkarmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, uzun süredir tartışılan bütçe kısıtlamalarının ardından bu kez metaverse odaklı Reality Labs biriminde kapsamlı işten çıkarmalara hazırlanıyor. ABD basınında yer alan bilgilere göre şirket, bu hafta içinde Reality Labs çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’u ile yollarını ayıracak. Bu oran, toplamda yaklaşık 1.500 çalışana karşılık geliyor.

    Metaverse’e neşter vuruluyor

    The New York Times’a dayandırılan haberlere göre, Meta’nın sanal ve artırılmış gerçeklik çalışmalarını yürüten Reality Labs birimi halihazırda yaklaşık 15 bin kişiyi istihdam ediyor. İşten çıkarmaların özellikle metaverse projeleri üzerinde çalışan ekiplerde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

    Reality Labs, Meta bünyesine 2014 yılında Facebook adıyla faaliyet gösterdiği dönemde satın alınan Oculus’un devamı niteliğinde. Bu birim VR başlıkları, Ray-Ban markalı akıllı gözlükler, sanal ve artırılmış gerçeklik yazılımları ile Horizon Worlds gibi sosyal platformları geliştiriyor.

    Haberlere göre Meta CTO’su Andrew Bosworth, Reality Labs çalışanlarını Çarşamba günü yapılacak ve “yılın en önemli toplantısı” olarak tanımlanan bir görüşmeye çağırdı. Toplantının yüz yüze yapılmasının özellikle istendiği aktarılıyor. Bu toplantının, işten çıkarma planının kamuoyuna açıklanmasının hemen ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bu durum sürpriz değil. Daha önce de Reality Labs bütçesini yüzde 30 oranında azaltılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

    Reality Labs hiç para kazandırmadı

    Reality Labs birimi faaliyete başladığından bu yana hiçbir zaman kâr elde edemedi. Birim, sadece 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bile yaklaşık 4,4 milyar dolar işletme zararı kaydetti. Toplam zarar ise 73 milyar dolar.

    Reality Labs birimindeki geri çekilme ve işten çıkarmalar Mark Zuckerberg’in bu alandaki planlarının son bulduğu anlamına gelmiyor. Meta, halihazırda diğer tüm şirketler gibi tamamıyla yapay zekaya odaklanmış durumda. Bu yön değişiminin en net göstergesi Meta’nın kısa bir süre önce duyurduğu Meta Compute adlı dev altyapı planı oldu. Şirket, 2020’li yılların sonuna kadar “onlarca gigawatt” seviyesinde yapay zeka hesaplama kapasitesi oluşturmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vikings tarzı diziler slazenger parfüm hangisi güzel 7 ileri edc şanzıman yorumları istanbul 'un en tehlikeli 10 semti toyota yaris 1.33 kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Ulefone Armor 30 Pro
    Ulefone Armor 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum