Meta, yapay zeka için bir "Avengers" ekibi kuruyor: İşte şirketin son hamlesi

Olumsuz cevap alan Meta, CEO’ları aldı
Aktarılanlara göre Meta, yılın ilk aylarında SSI’ı satın almak için girişimde bulundu. Yaklaşık 32 milyar dolar değer biçilen şirketin kurucusu Sutskever, bu teklifi reddetti. Meta aynı zamanda Sutskever’i doğrudan işe almak istese de bu da başarısız oldu. Ancak Zuckerberg pes etmedi.
Sutskever’in şirket ortağı ve SSI CEO’su Daniel Gross ile ortak yatırım firması NFDG’yi birlikte yönettiği eski GitHub CEO’su Nat Friedman, Meta’ya geçiyor. Her iki isim de Meta’da Scale AI CEO’su Alexandr Wang’in altında çalışacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Meta, NFDG’den de pay alacak.
Daniel Gross, Apple’a satılan arama motoru Cue’nun kurucusu. Apple’da makine öğrenimi ve Siri geliştirme ekiplerinde yöneticilik yaptı. Y Combinator’da ortak olarak görev aldıktan sonra Sutskever’le birlikte SSI’ı kurmuştu. Nat Friedman, GitHub CEO’luğu öncesi iki girişim kurmuş ve Microsoft tarafından satın alındıktan sonra şirketi yönetmişti. Ardından Gross ile birlikte NFDG adlı yatırım firmasını kurmuştu.
Meta, "süperzeka" kadrosunu kuruyor
Bir Meta sözcüsü, şirketin “önümüzdeki haftalarda süper zeka çabalarımız ve bu ekibe katılan harika insanlar hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını” söyledi. Meta, yapay süperzeka, yani AGI'nın de yeteneklerini aşacak bir sistemi inşa etmek için bu alandaki önemli isimleri bünyesine katmaya çalışıyor.
Meta, Google, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devleri, yapay genel zeka (AGI) hedefiyle kıyasıya rekabet ediyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’a göre Meta, OpenAI çalışanlarını transfer etmek için 100 milyon dolara kadar imza bonusları teklif etti ancak en iyi çalışanlar bu teklifleri reddetti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: