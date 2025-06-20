Meta, yapay zeka için bir "Avengers" ekibi kuruyor: İşte şirketin son hamlesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta 14,3 milyar dolarlık Scale AI yatırımında kurucu Alexandr Wang’i transfer ederek dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Ancak görünüşe göre bu sadece başlangıçtı. Şimdi hedefte, OpenAI’ın kurucu ortaklarından ve günümüz yapay zekalarının öncülerinden olan Ilya Sutskever’in girişimi Safe Superintelligence (SSI) var.

Olumsuz cevap alan Meta, CEO’ları aldı

Aktarılanlara göre Meta, yılın ilk aylarında SSI’ı satın almak için girişimde bulundu. Yaklaşık 32 milyar dolar değer biçilen şirketin kurucusu Sutskever, bu teklifi reddetti. Meta aynı zamanda Sutskever’i doğrudan işe almak istese de bu da başarısız oldu. Ancak Zuckerberg pes etmedi.

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Sutskever’in şirket ortağı ve SSI CEO’su Daniel Gross ile ortak yatırım firması NFDG’yi birlikte yönettiği eski GitHub CEO’su Nat Friedman, Meta’ya geçiyor. Her iki isim de Meta’da Scale AI CEO’su Alexandr Wang’in altında çalışacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Meta, NFDG’den de pay alacak.

Daniel Gross, Apple’a satılan arama motoru Cue’nun kurucusu. Apple’da makine öğrenimi ve Siri geliştirme ekiplerinde yöneticilik yaptı. Y Combinator’da ortak olarak görev aldıktan sonra Sutskever’le birlikte SSI’ı kurmuştu. Nat Friedman, GitHub CEO’luğu öncesi iki girişim kurmuş ve Microsoft tarafından satın alındıktan sonra şirketi yönetmişti. Ardından Gross ile birlikte NFDG adlı yatırım firmasını kurmuştu.

Meta, "süperzeka" kadrosunu kuruyor

Bir Meta sözcüsü, şirketin “önümüzdeki haftalarda süper zeka çabalarımız ve bu ekibe katılan harika insanlar hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını” söyledi. Meta, yapay süperzeka, yani AGI'nın de yeteneklerini aşacak bir sistemi inşa etmek için bu alandaki önemli isimleri bünyesine katmaya çalışıyor.

Meta, Google, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devleri, yapay genel zeka (AGI) hedefiyle kıyasıya rekabet ediyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’a göre Meta, OpenAI çalışanlarını transfer etmek için 100 milyon dolara kadar imza bonusları teklif etti ancak en iyi çalışanlar bu teklifleri reddetti.

Tam Boyutta Gör Son olarak Ilya’dan da biraz bahsedelim. Sutskever, yapay zeka dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor çünkü derin öğrenmenin gelişiminde kurucu bir rolü var. Geoffrey Hinton’un öğrencisi olarak yetişen Sutskever, Google Brain'de çalıştıktan sonra OpenAI’ın kurucu ortaklarından biri oldu ve GPT serisi gibi devrim niteliğindeki modellerin arkasındaki ana teknik isimlerden biri haline geldi. Yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılan birçok temel yaklaşımda imzası bulunan Sutskever, bugün AGI hedefinin mimarlarından biri sayılıyor. Onun kurduğu girişim Safe Superintelligence, bu vizyonun daha güvenli ve kontrollü bir yoldan gerçekleştirilmesi amacıyla büyük ilgi görüyor. Dolayısıyla Meta’nın süperzeka kadrosu için ona ulaşmaya çalışması hiç de şaşırtıcı değil.

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Meta, yapay zeka girişimi alamayınca yöneticilerini transfer etti

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