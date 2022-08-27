Meta'nın yeni sanal gerçeklik gözlüğü, Ekim ayında piyasaya sürülecek

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, The Joe Rogan Experience podcast'inde yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Sanal gerçlik gözlüğünü Ekim ayında piyasaya sürüleceğini söyleyen Zuckerberg, Metaverse avatarları arasında göz teması kurmak gibi daha iyi sözsüz iletişim kurulcağını söyledi.
Meta'nın yeni AR / VR gözlüğü Metaverse avatarları arasında göz teması kurmayı sağlayacak
Meta, bir sonraki VR kulaklığını önümüzdeki Ekim ayında şirketin Connect konferansında piyasaya sürecek. Oculus 2'nin devamı olacak yeni VR kulaklığın, göz izleme ve yüz izleme gibi özelliklere sahip olacak.
Zuckerberg, kulaklığın kullanıcıların yüz ifadelerini yakalamak ve sözlü olmayan iletişimi geliştirmek için gerçek zamanlı olarak avatarlarına kopyalamak için tasarlandığını söyledi. Ayrıca daha önceki sızıntılar yaklaşmakta olan gözlüğün Meta Quest Pro olarak adlandırılabileceğini söylemekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: