Meta'nın yeni sanal gerçeklik gözlüğü, Ekim ayında piyasaya sürülecek

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Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, The Joe Rogan Experience podcast'inde yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Sanal gerçlik gözlüğünü Ekim ayında piyasaya sürüleceğini söyleyen Zuckerberg, Metaverse avatarları arasında göz teması kurmak gibi daha iyi sözsüz iletişim kurulcağını söyledi.

Meta'nın yeni AR / VR gözlüğü Metaverse avatarları arasında göz teması kurmayı sağlayacak

Meta, bir sonraki VR kulaklığını önümüzdeki Ekim ayında şirketin Connect konferansında piyasaya sürecek. Oculus 2'nin devamı olacak yeni VR kulaklığın, göz izleme ve yüz izleme gibi özelliklere sahip olacak.

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Zuckerberg, kulaklığın kullanıcıların yüz ifadelerini yakalamak ve sözlü olmayan iletişimi geliştirmek için gerçek zamanlı olarak avatarlarına kopyalamak için tasarlandığını söyledi. Ayrıca daha önceki sızıntılar yaklaşmakta olan gözlüğün Meta Quest Pro olarak adlandırılabileceğini söylemekte.

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