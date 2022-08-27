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    Anlık Bildirim

    Meta'nın yeni sanal gerçeklik gözlüğü, Ekim ayında piyasaya sürülecek

    Dünyanın en büyük Metaverse savunucusu olan The Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Mark Zuckerberg, Facebook'un yaklaşmakta olan AR/VR cihazı hakkında bazı ayrıntıları açıkladı.
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    Meta'nın yeni sanal gerçeklik gözlüğü, Ekim ayında tanıtılacak
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    Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, The Joe Rogan Experience podcast'inde yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Sanal gerçlik gözlüğünü Ekim ayında piyasaya sürüleceğini söyleyen Zuckerberg, Metaverse avatarları arasında göz teması kurmak gibi daha iyi sözsüz iletişim kurulcağını söyledi.

    Meta'nın yeni AR / VR gözlüğü Metaverse avatarları arasında göz teması kurmayı sağlayacak

    Meta, bir sonraki VR kulaklığını önümüzdeki Ekim ayında şirketin Connect konferansında piyasaya sürecek. Oculus 2'nin devamı olacak yeni VR kulaklığın, göz izleme ve yüz izleme gibi özelliklere sahip olacak. 

    Zuckerberg, kulaklığın kullanıcıların yüz ifadelerini yakalamak ve sözlü olmayan iletişimi geliştirmek için gerçek zamanlı olarak avatarlarına kopyalamak için tasarlandığını söyledi. Ayrıca daha önceki sızıntılar yaklaşmakta olan gözlüğün Meta Quest Pro olarak adlandırılabileceğini söylemekte.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 7 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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