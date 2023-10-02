Mark Zuckerberg, iletişimin geleceğini sergiledi

Tam Boyutta Gör Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal ağları bünyesinde barındıran Meta ve onun CEO’su Mark Zuckerberg, sanal dünya vizyonlarını terk etmiş değil. Zuckerberg, Metaverse dünyasını ilk duyurduğunda yapı, hayal edilenin çok uzağında bulunuyordu. Sanal karakterler oldukça basit ve detaydan yoksun görünürken VR deneyimler de hayli yavandı. Meta, bu iş alanında on milyarlarca dolar kaybetse de Zuckerberg kendisinden emin. Zira ünlü milyarder, fotogerçekçi avatarlarla kesintisiz iletişim sağlayan yeni bir teknolojinin piyasaya sürülmesiyle Metaverse kelimesini duyduğunuzda ağzınızda oluşan kötü tadı tersine çevirme yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

İletişimin geleceği fotogerçekçi avatarlar olabilir

Tam Boyutta Gör Facebook'un yaratıcısı, teknolojiyi göstermek için Lex Fridman ile bir söyleşiye katıldı; Burada Zuckerberg ve Fridman, Meta Quest Pro başlığını takarken ve farklı şehirlerden fotogerçekçi avatarlar aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurarken görülebiliyor. Peki, burada tam olarak ne oluyor? Zuckerberg, kendisinin ve Fridman'ın bir bilgisayar taraması yapmaları gerektiğini, bunun da özel bir kodek oluşturmak için bireyin tüm yüz ifadelerini, kas hareketlerini, estetiğini ve daha fazlasını haritalandırdığını açıklıyor.

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Bireyin taraması daha sonra sanal dünyaya yerleştiriliyor ve kullanıcı başlığı taktığında bu sanal avatar hayat buluyor. Zuckerberg, fotogerçekçi kalitenin şimdilik omuzlardan yukarısı için geçerli olduğunu ancak Meta’nın bacaklar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Meta’nın sanal dünyası Horizon Worlds, sıklıkla çizgi film karakteri gibi görünen avatarlar nedeniyle eleştirilmişti. Görünüşe göre Zuckerberg, bu eleştirileri durarak fotogerçekçi avatarlara doğru önemli bir adım atma kararı almış.

Tam Boyutta Gör Peki, bu teknoloji ne için kullanılacak? Zuckerberg, bireylerin bu teknolojiyi uzaktan çok insani bir şekilde iletişim kurmak için kullanabileceklerini söylüyor. İş toplantıları, terapi, röportajlar ve iletişimin gerekli olduğu diğer her türlü yol, özel kodeklerin kullanılmasıyla uzaktan gerçekleştirilebilir. Fridman bu deneyimi "inanılmaz" olarak tanımlıyor ve Zuckerberg'in fiziksel dünyada değilken karşısında oturuyormuş gibi "hissetmesinin" ilginç olduğunu söylüyor. Meta CEO'su ayrıca kurumsal firmaların bu teknolojiyi benimseyebileceğini de söylüyor.

Şimdilik bu fotogerçekçi avatarlar normal kullanıcılar için geçerli değil. Ancak Zuckerberg'e göre bu teknolojinin geleceği, insanların kendilerini akıllı telefonlarıyla tarayıp bir avatar oluşturması olacak. Kullanıcılar daha sonra çeşitli iletişim tabanlı etkinliklere, hatta belki de stand-up komedi gösterileri, parkur etkinlikleri veya çeşitli diğer etkinlikler gibi canlı etkinliklere katılabilecekler. Elbette bu düzeyde bir fotogerçekçilik elde etmek için akıllı telefonlarımızla yüzümüzü tarayabilmemizden mahremiyetle ilgili etik sorulara kadar aşılması gereken bir dizi engel var.

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