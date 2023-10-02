Mark Zuckerberg, iletişimin geleceğini sergiledi

Bireyin taraması daha sonra sanal dünyaya yerleştiriliyor ve kullanıcı başlığı taktığında bu sanal avatar hayat buluyor. Zuckerberg, fotogerçekçi kalitenin şimdilik omuzlardan yukarısı için geçerli olduğunu ancak Meta’nın bacaklar üzerinde çalıştığını belirtiyor. Meta’nın sanal dünyası Horizon Worlds, sıklıkla çizgi film karakteri gibi görünen avatarlar nedeniyle eleştirilmişti. Görünüşe göre Zuckerberg, bu eleştirileri durarak fotogerçekçi avatarlara doğru önemli bir adım atma kararı almış.
Şimdilik bu fotogerçekçi avatarlar normal kullanıcılar için geçerli değil. Ancak Zuckerberg'e göre bu teknolojinin geleceği, insanların kendilerini akıllı telefonlarıyla tarayıp bir avatar oluşturması olacak. Kullanıcılar daha sonra çeşitli iletişim tabanlı etkinliklere, hatta belki de stand-up komedi gösterileri, parkur etkinlikleri veya çeşitli diğer etkinlikler gibi canlı etkinliklere katılabilecekler. Elbette bu düzeyde bir fotogerçekçilik elde etmek için akıllı telefonlarımızla yüzümüzü tarayabilmemizden mahremiyetle ilgili etik sorulara kadar aşılması gereken bir dizi engel var.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.