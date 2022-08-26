WhatsApp yakında grup sohbetlerindeki katılımcıların profil fotoğrafını gösterecek

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, grup sohbetlerini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik sayesinde grup sohbetlerinde katılımcıların profil resimlerini görmeniz daha kolay bir hâle gelecek.
WhatsApp grup sohbetlerinde artık katılımcıların profil resmi de görünecek
Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere WhatsApp'ta grup sohbetlerindeki gelen mesajların yanında mesaj atan katılımcılarının profil fotoğrafı sohbette görünecek. Bu özellik WhatsApp'ın iOS için olan beta sürümünde görüntülendi. Yakın bir zamanda gelecek güncellemeyle özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: