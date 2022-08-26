WhatsApp yakında grup sohbetlerindeki katılımcıların profil fotoğrafını gösterecek

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Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, grup sohbetlerini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik sayesinde grup sohbetlerinde katılımcıların profil resimlerini görmeniz daha kolay bir hâle gelecek.

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WhatsApp grup sohbetlerinde artık katılımcıların profil resmi de görünecek

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Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere WhatsApp'ta grup sohbetlerindeki gelen mesajların yanında mesaj atan katılımcılarının profil fotoğrafı sohbette görünecek. Bu özellik WhatsApp'ın iOS için olan beta sürümünde görüntülendi. Yakın bir zamanda gelecek güncellemeyle özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.

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