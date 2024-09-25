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    Meta Quest 3S VR başlığını resmen duyurdu: Ön siparişler açıldı

    Meta sonunda çokça sızdırılan Quest 3S VR başlığını resmen duyurdu. Meta, Quest 3'te bulabileceğiniz birçok özelliği çok daha uygun fiyatlı bir VR başlığında sunuyor.
    Meta Quest 3S VR başlığı resmen tanıtıldı: Ön siparişler açıldı Tam Boyutta Gör
    Meta, yeni bütçe dostu sanal gerçeklik (VR) başlığı Quest 3S'i resmen tanıttı. Duyuru, şirketin yıllık Connect ana etkinliği sırasında yapıldı. Başlangıç ​​fiyatı 300 dolar olan bu son model, 500 dolara satılan selefi Quest 3'ün daha uygun fiyatlı bir versiyonu.

    Quest 3S: VR oyunları için yetenekli bir cihaz

    Quest 3S, daha düşük fiyat noktasına rağmen orijinal kulaklıkla Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2 işlemci ve 8 GB RAM gibi birçok özelliği paylaşıyor. Quest 3S, Quest 3 platformu için tasarlanmış özel oyunları çalıştırabilecek donanıma sahip olacak.

    Ayrıca karma gerçeklik uygulamaları ve oyunları için tam renkli geçişi de destekliyor. Yeni model, selefiyle aynı kontrolcülerle geliyor ve bu sayede tanıdık bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor.Ayrıca Quest 3S'deki harici sensörler/kameralar standart Quest 3'tekilere oldukça benziyor.

    Quest 3S'te stereoskopik renk geçişi sağlayan iki adet RGB kamera ve el ve kumanda takibi sağlayan dört adet VGA kamera bulunuyor. Bu kameralar aynı zamanda kullanıcının üç boyutlu hareketlerinin ve konumunun belirlenmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca cihazda aydınlatma amaçlı iki adet flood LED yer alıyor. Quest 3S, bütçe dostu fiyatına rağmen temel VR özelliklerinden ödün vermiyor.

    Quest 3S ile selefi Quest 3 arasındaki farklar

    Quest 3S'i daha düşük bir fiyata sunmak için Meta bazı değişikliklere gitti. Yeni modelde pancake lensler bulunmuyor veya 4K içerik desteklenmiyor. Bunun yerine, Meta Quest 2'dekilere benzer Fresnel lensler kullanılıyor ve göz başına (1.832 x 1.920 piksel) çözünürlük ve 20 PPD (derece başına piksel) sunuluyor. Görüş alanı, standart Quest 3 kulaklığına kıyasla biraz daha kısıtlı.

    Meta Quest 3S VR başlığı resmen tanıtıldı: Ön siparişler açıldı Tam Boyutta Gör

    Quest 3S'in baz modeli 128 GB depolama alanıyla geliyor. 256 GB'lık versiyonu ise 400 dolara satışa sunuluyor. Quest 3S, selefine göre daha küçük bir bataryaya sahip olmasına rağmen biraz daha iyileştirilmiş pil ömrü sunuyor.

    Meta, Quest 3'ün sunduğu 2,2 saatlik kullanım süresine kıyasla şarj başına yaklaşık 2,5 saat kullanım süresi sunması gerektiğini iddia ediyor.Bu geliştirme, uzun VR seanslarını düşünen potansiyel alıcılar için önemli bir etken olabilir. Yeni VR başlığı için ön siparişler açıldı ve gönderimlerin 15 Ekim'de başlaması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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