Meta Quest 3S VR başlığını resmen duyurdu: Ön siparişler açıldı

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Tam Boyutta Gör Meta, yeni bütçe dostu sanal gerçeklik (VR) başlığı Quest 3S'i resmen tanıttı. Duyuru, şirketin yıllık Connect ana etkinliği sırasında yapıldı. Başlangıç ​​fiyatı 300 dolar olan bu son model, 500 dolara satılan selefi Quest 3'ün daha uygun fiyatlı bir versiyonu.

Quest 3S: VR oyunları için yetenekli bir cihaz

Quest 3S, daha düşük fiyat noktasına rağmen orijinal kulaklıkla Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2 işlemci ve 8 GB RAM gibi birçok özelliği paylaşıyor. Quest 3S, Quest 3 platformu için tasarlanmış özel oyunları çalıştırabilecek donanıma sahip olacak.

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Ayrıca karma gerçeklik uygulamaları ve oyunları için tam renkli geçişi de destekliyor. Yeni model, selefiyle aynı kontrolcülerle geliyor ve bu sayede tanıdık bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor.Ayrıca Quest 3S'deki harici sensörler/kameralar standart Quest 3'tekilere oldukça benziyor.

Quest 3S'te stereoskopik renk geçişi sağlayan iki adet RGB kamera ve el ve kumanda takibi sağlayan dört adet VGA kamera bulunuyor. Bu kameralar aynı zamanda kullanıcının üç boyutlu hareketlerinin ve konumunun belirlenmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca cihazda aydınlatma amaçlı iki adet flood LED yer alıyor. Quest 3S, bütçe dostu fiyatına rağmen temel VR özelliklerinden ödün vermiyor.

Quest 3S ile selefi Quest 3 arasındaki farklar

Quest 3S'i daha düşük bir fiyata sunmak için Meta bazı değişikliklere gitti. Yeni modelde pancake lensler bulunmuyor veya 4K içerik desteklenmiyor. Bunun yerine, Meta Quest 2'dekilere benzer Fresnel lensler kullanılıyor ve göz başına (1.832 x 1.920 piksel) çözünürlük ve 20 PPD (derece başına piksel) sunuluyor. Görüş alanı, standart Quest 3 kulaklığına kıyasla biraz daha kısıtlı.

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Quest 3S'in baz modeli 128 GB depolama alanıyla geliyor. 256 GB'lık versiyonu ise 400 dolara satışa sunuluyor. Quest 3S, selefine göre daha küçük bir bataryaya sahip olmasına rağmen biraz daha iyileştirilmiş pil ömrü sunuyor.

Meta, Quest 3'ün sunduğu 2,2 saatlik kullanım süresine kıyasla şarj başına yaklaşık 2,5 saat kullanım süresi sunması gerektiğini iddia ediyor.Bu geliştirme, uzun VR seanslarını düşünen potansiyel alıcılar için önemli bir etken olabilir. Yeni VR başlığı için ön siparişler açıldı ve gönderimlerin 15 Ekim'de başlaması planlanıyor.

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Meta Quest 3S VR başlığı resmen tanıtıldı: Ön siparişler açıldı