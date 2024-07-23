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    Anlık Bildirim

    Meta, yeni AR gözlüğünü bu yıl tanıtacak: Garip bir tasarımı var

    Meta Ray Ban gözlüklerinin devamı olduğu düşünülen yeni AR gözlükler göründü. CEO Mark Zuckerberg ise yeni gözlüklerin bu yıl içerisinde tanıtılacağını doğruladı.
    Meta, yeni AR gözlüğünü bu yıl tanıtacak: Garip bir tasarımı var Tam Boyutta Gör
    Meta, bir süredir AR ve VR alanında oldukça başarılı donanımlara sahip. Ancak şirket yakında portföyüne yeni bir ürün ekleyecek. Meta Ray Ban'ın devamı olduğu düşünülen yeni AR gözlüğün garip bir şekilde bükülen saplara sahip olabilir. Üstelik yeni akıllı gözlükler bu yıl içerisinde tanıtılacak.

    Meta’dan yeni gözlük geliyor

    Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri halihazırda piyasada bulunan en işlevsel akıllı gözlük konumunda. Ancak yeni ürünün bu markayı kullanıp kullanmayacağı şimdilik belirsiz durumda. Ancak CEO Mark Zuckerberg, yeni gözlüklerin bu yıl içerisinde geleceğini doğruladı.

    Meta, yeni AR gözlüğünü bu yıl tanıtacak: Garip bir tasarımı var Tam Boyutta Gör
    Şimdilik yeni gözlükler hakkındaki bilgimiz üst taraftaki bulanık fotoğraftan ibaret. Zuckerberg görselde gösterilen akıllı gözlüğün yeni Meta akıllı gözlük olduğunu doğrudan teyit etmese de inkar da etmedi. Meta'nın yeni AR akıllı gözlüğünü şirketin 25 Eylül tarihinde düzenleyeceği yıllık Meta Connect konferansı sırasında tanıtması da bekleniyor. Firma geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte Ray-Ban Meta gözlüklerini tanıtmıştı.

    Öte yandan merak edilen asıl konu ise yeni gözlüklerin Ray Ban markasını koruyup korumayacağı. Henüz net bilgiler olmasa da geçtiğimiz haftalarda markanın bırakılabileceği gündeme gelmişti. Ayrıca Meta’nın yeni cihazda ne gibi özellik sunacağı da belirsiz. Fotoğrafta yeni gözlüğün (muhtemelen prototip bir cihaz) daha kalın çerçevelere ve cüsseli bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Mevcut Ray-Ban Meta gözlükleri geleneksel gözlükler gibi görünüyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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