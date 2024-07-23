Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, bir süredir AR ve VR alanında oldukça başarılı donanımlara sahip. Ancak şirket yakında portföyüne yeni bir ürün ekleyecek. Meta Ray Ban'ın devamı olduğu düşünülen yeni AR gözlüğün garip bir şekilde bükülen saplara sahip olabilir. Üstelik yeni akıllı gözlükler bu yıl içerisinde tanıtılacak.

Meta’dan yeni gözlük geliyor

Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri halihazırda piyasada bulunan en işlevsel akıllı gözlük konumunda. Ancak yeni ürünün bu markayı kullanıp kullanmayacağı şimdilik belirsiz durumda. Ancak CEO Mark Zuckerberg, yeni gözlüklerin bu yıl içerisinde geleceğini doğruladı.

Tam Boyutta Gör Şimdilik yeni gözlükler hakkındaki bilgimiz üst taraftaki bulanık fotoğraftan ibaret. Zuckerberg görselde gösterilen akıllı gözlüğün yeni Meta akıllı gözlük olduğunu doğrudan teyit etmese de inkar da etmedi. Meta'nın yeni AR akıllı gözlüğünü şirketin 25 Eylül tarihinde düzenleyeceği yıllık Meta Connect konferansı sırasında tanıtması da bekleniyor. Firma geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte Ray-Ban Meta gözlüklerini tanıtmıştı.

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Öte yandan merak edilen asıl konu ise yeni gözlüklerin Ray Ban markasını koruyup korumayacağı. Henüz net bilgiler olmasa da geçtiğimiz haftalarda markanın bırakılabileceği gündeme gelmişti. Ayrıca Meta’nın yeni cihazda ne gibi özellik sunacağı da belirsiz. Fotoğrafta yeni gözlüğün (muhtemelen prototip bir cihaz) daha kalın çerçevelere ve cüsseli bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Mevcut Ray-Ban Meta gözlükleri geleneksel gözlükler gibi görünüyordu.

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Meta, yeni AR gözlüğünü bu yıl tanıtacak: Garip bir tasarımı var