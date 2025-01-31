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    Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri 1 milyondan fazla sattı

    Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri 2024 yılında 1 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attı. CEO Mark Zuckerberg, mümkün olduğunca çok insana bu gözlükleri ulaştırmak istiyor.
    Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri 1 milyondan fazla sattı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Meta, Ray-Ban ile ortak geliştirdiği akıllı gözlüklerin 2024 yılında 1 milyon adetten fazla sattığını açıkladı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirket içi bir toplantıda çalışanlarına yaptığı konuşmada “Bence bizim için sorulardan biri, bu yıl 1 milyondan 2 milyona çıkacak mıyız? Yoksa 1 milyondan 5 milyona mı çıkacağız?” dedi.

    Meta, akıllı gözlüklerden memnun

    İlk olarak 2023 yılında piyasaya sürülen Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri, yapay zeka destekli çeviri, sesli komutlar ve görsel işleme gibi özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekti. Zuckerberg, bu alanda rakiplerinin henüz güçlü bir varlık göstermediğini belirterek, “Aslında bu kategoriyi biz icat ettik ve rakiplerimiz henüz ortaya çıkmadı. Sanırım bunların bir kısmını belki bu yılın sonlarına doğru, belki de gelecek yıl görmeye başlayacağız, ancak şu anda mümkün olduğunca çok insanı Meta AI gözlükleriyle tanıştırmak için bu geniş açık alana sahibiz ve bu fırsatı değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    Meta, giyilebilir teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. 2025’te piyasaya sürülmesi beklenen ve "Hypernova" kod adıyla geliştirilen yeni akıllı gözlükler, artırılmış gerçeklik özellikleriyle dikkat çekecek. Ayrıca, Bloomberg’in raporuna göre, Meta ve Oakley iş birliğiyle yeni bir modelin de bu yıl tanıtılması gündemde.

    Meta, Ray-Ban Meta gözlüklerinden kar elde edip etmediğini paylaşmadı ancak bu cihazlarla birlikte firmanın sanal gerçeklik başlıklarını, VR ve AR teknolojilerini içine alan Reality Labs birimi, geçtiğimiz yıl 16 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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