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    Meta, ses teknolojisi odaklı yapay zeka girişimi PlayAI’ı satın aldı

    Meta, ses teknolojisi odaklı yapay zeka girişimi PlayAI’ı satın aldı. PlayAI ekibinin Meta’nın yapay zeka ve sesli içerik projelerinde önemli roller üstlenmesi bekleniyor.

    Meta, ses odaklı yapay zeka girişimi PlayAI’ı satın aldı Tam Boyutta Gör
    Dijital dev Meta, yapay zeka alanındaki gücünü artırmak amacıyla ses teknolojisi üzerine uzmanlaşmış küçük bir yapay zeka girişimi olan PlayAI’ı bünyesine kattı. Bloomberg’in ulaştığı iç yazışmaya göre şirket, PlayAI’ın tamamını önümüzdeki hafta Meta bünyesine katacak.

    Meta, yapay zekada yavaşlamıyor

    PlayAI ekibi, Meta bünyesinde ses yapay zekası alanında deneyimli bir isim olan Johan Schalkwyk’ün liderliğinde görev yapacak. Schalkwyk, geçtiğimiz dönemde benzer bir yapay zeka girişimi olan Sesame AI’dan Meta’ya transfer olmuştu.

    Satın alma bedeli resmi olarak açıklanmazken, Meta yetkilileri işlemi doğruladı ancak detay paylaşmadı. İç yazışmada yer alan ifadelere göre, PlayAI’ın doğal sesler yaratma çalışmaları ve kolay ses üretim platformu, Meta’nın AI Characters, Meta AI, giyilebilir teknolojiler ve sesli içerik oluşturma alanlarındaki yol haritasıyla mükemmel bir uyum sağlıyor.

    Meta, bu yıl yapay zekayı şirketin en öncelikli alanı olarak belirlemiş ve altyapı yatırımlarını, veri merkezlerini, özel çip satın alımlarını buna göre ölçeklendirmişti. Bunların yanı sıra yetenekli yapay zeka uzmanlarını kadrosuna katmak için de önemli adımlar atıyor. CEO Mark Zuckerberg, yakın zamanda şirketin yapay zeka biriminde büyük bir yeniden yapılanmaya giderek eski Scale AI CEO’su Alexandr Wang’ı yeni kurulan Meta Superintelligence Labs’in başına getirmişti.

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