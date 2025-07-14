Meta, ses teknolojisi odaklı yapay zeka girişimi PlayAI’ı satın aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dijital dev Meta, yapay zeka alanındaki gücünü artırmak amacıyla ses teknolojisi üzerine uzmanlaşmış küçük bir yapay zeka girişimi olan PlayAI’ı bünyesine kattı. Bloomberg’in ulaştığı iç yazışmaya göre şirket, PlayAI’ın tamamını önümüzdeki hafta Meta bünyesine katacak.

Meta, yapay zekada yavaşlamıyor

PlayAI ekibi, Meta bünyesinde ses yapay zekası alanında deneyimli bir isim olan Johan Schalkwyk’ün liderliğinde görev yapacak. Schalkwyk, geçtiğimiz dönemde benzer bir yapay zeka girişimi olan Sesame AI’dan Meta’ya transfer olmuştu.

Satın alma bedeli resmi olarak açıklanmazken, Meta yetkilileri işlemi doğruladı ancak detay paylaşmadı. İç yazışmada yer alan ifadelere göre, PlayAI’ın doğal sesler yaratma çalışmaları ve kolay ses üretim platformu, Meta’nın AI Characters, Meta AI, giyilebilir teknolojiler ve sesli içerik oluşturma alanlarındaki yol haritasıyla mükemmel bir uyum sağlıyor.

Teksas'taki sel sonrası yapay zeka ve sonar ile arama yapılıyor 18 sa. önce eklendi

Meta, bu yıl yapay zekayı şirketin en öncelikli alanı olarak belirlemiş ve altyapı yatırımlarını, veri merkezlerini, özel çip satın alımlarını buna göre ölçeklendirmişti. Bunların yanı sıra yetenekli yapay zeka uzmanlarını kadrosuna katmak için de önemli adımlar atıyor. CEO Mark Zuckerberg, yakın zamanda şirketin yapay zeka biriminde büyük bir yeniden yapılanmaya giderek eski Scale AI CEO’su Alexandr Wang’ı yeni kurulan Meta Superintelligence Labs’in başına getirmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Meta, ses odaklı yapay zeka girişimi PlayAI’ı satın aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: