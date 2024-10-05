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Tam Boyutta Gör Meta, yapay zeka (AI) destekli bir video üreteci olan son yeniliği Movie Gen'i tanıttı. Bu gelişmiş araç, metin girişlerini kullanarak sesli yüksek çözünürlüklü videolar üretebiliyor. Bu duyuru OpenAI'nin benzer bir metin-video modeli olan Sora'yı tanıtmasının hemen ardından geldi.

Movie Gen, içerik üreticileri için heyecan verici yenilikler sunuyor

Ancak henüz herkese açık olmayan Sora'nın aksine Movie Gen, yapay zeka teknolojisi alanında onu farklı kılan bir dizi benzersiz özellik sunuyor. Movie Gen yalnızca yeni videolar oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda mevcut görüntüleri veya durağan görüntüleri de düzenleyebiliyor.

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Bu videolara dahil edilen ses, yapay zeka tarafından oluşturulmuş olup ortam gürültüsü, ses efektleri ve arka plan müziği aracılığıyla görsellerle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Araç, çeşitli en boy oranlarında videolar oluşturabilir ve saniyede 16 kare hızında 16 saniyeye kadar video üretebilir. Ayrıca 45 saniyeye kadar ses içeriği de oluşturabilir.

Movie Gen, yeni içerik oluşturmanın yanı sıra mevcut görüntüleri düzenlemek, stilini, geçişlerini değiştirmek veya daha önce mevcut olmayan öğeler eklemek için de kullanılabiliyor. Bu değişiklikler metin komutları kullanılarak yapılabilecek. Movie Gen'in etkileyici yeteneklerine rağmen şirket bu ürünü yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazır olmadıklarını belirtti.

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Meta, yapay zeka destekli video oluşturucusu Movie Gen'i duyurdu