Meta, yapay zeka destekli video oluşturucusu Movie Gen'i duyurdu

Movie Gen, içerik üreticileri için heyecan verici yenilikler sunuyor
Ancak henüz herkese açık olmayan Sora'nın aksine Movie Gen, yapay zeka teknolojisi alanında onu farklı kılan bir dizi benzersiz özellik sunuyor. Movie Gen yalnızca yeni videolar oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda mevcut görüntüleri veya durağan görüntüleri de düzenleyebiliyor.
Bu videolara dahil edilen ses, yapay zeka tarafından oluşturulmuş olup ortam gürültüsü, ses efektleri ve arka plan müziği aracılığıyla görsellerle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Araç, çeşitli en boy oranlarında videolar oluşturabilir ve saniyede 16 kare hızında 16 saniyeye kadar video üretebilir. Ayrıca 45 saniyeye kadar ses içeriği de oluşturabilir.
Movie Gen, yeni içerik oluşturmanın yanı sıra mevcut görüntüleri düzenlemek, stilini, geçişlerini değiştirmek veya daha önce mevcut olmayan öğeler eklemek için de kullanılabiliyor. Bu değişiklikler metin komutları kullanılarak yapılabilecek. Movie Gen'in etkileyici yeteneklerine rağmen şirket bu ürünü yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazır olmadıklarını belirtti.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/4/24261990/meta-movie-gen-ai-video-generator-openai-sora https://ai.meta.com/research/movie-gen/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.