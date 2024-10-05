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    Meta, yapay zeka destekli video oluşturucusu Movie Gen'i duyurdu

    OpenAI gibi rakiplerini geride bırakmak isteyen Meta, videolar oluşturup düzenleyebilen, mevcut görüntüleri değiştirebilen yapay zeka destekli bir araç olan Movie Gen'i duyurdu.
    Meta, yapay zeka destekli video oluşturucusu Movie Gen'i duyurdu Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka (AI) destekli bir video üreteci olan son yeniliği Movie Gen'i tanıttı. Bu gelişmiş araç, metin girişlerini kullanarak sesli yüksek çözünürlüklü videolar üretebiliyor. Bu duyuru OpenAI'nin benzer bir metin-video modeli olan Sora'yı tanıtmasının hemen ardından geldi.

    Movie Gen, içerik üreticileri için heyecan verici yenilikler sunuyor

    Ancak henüz herkese açık olmayan Sora'nın aksine Movie Gen, yapay zeka teknolojisi alanında onu farklı kılan bir dizi benzersiz özellik sunuyor. Movie Gen yalnızca yeni videolar oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda mevcut görüntüleri veya durağan görüntüleri de düzenleyebiliyor.

    Bu videolara dahil edilen ses, yapay zeka tarafından oluşturulmuş olup ortam gürültüsü, ses efektleri ve arka plan müziği aracılığıyla görsellerle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Araç, çeşitli en boy oranlarında videolar oluşturabilir ve saniyede 16 kare hızında 16 saniyeye kadar video üretebilir. Ayrıca 45 saniyeye kadar ses içeriği de oluşturabilir.

    Movie Gen, yeni içerik oluşturmanın yanı sıra mevcut görüntüleri düzenlemek, stilini, geçişlerini değiştirmek veya daha önce mevcut olmayan öğeler eklemek için de kullanılabiliyor. Bu değişiklikler metin komutları kullanılarak yapılabilecek. Movie Gen'in etkileyici yeteneklerine rağmen şirket bu ürünü yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazır olmadıklarını belirtti.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/4/24261990/meta-movie-gen-ai-video-generator-openai-sora https://ai.meta.com/research/movie-gen/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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