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    Meta, "yapay süperzeka" için dikkat çekici isimleri bir araya getirmeye çalışıyor

    Meta, "yapay süperzeka" olarak tanımladığı gelişmiş AI'yı rakiplerinden önce geliştirebilmek için, farklı disiplinlerinden önemli isimleri bir araya getirecek bir ekip topluyor.

    Meta yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Şu anda yapay zeka yarışında OpenAI, Google ve Microsoft bir adım önde görünüyor olsa da aslında Meta da bu alanda epey iddialı durumda. Öyle ki OpenAI yöneticileri bile bu alanda bir numaralı rakiplerinin Meta olacağına inanıyor. Çünkü Meta'nın elinde hem yapay zekasını milyarlarca kullanıcıya ulaştırabileceği WhatsApp ve Instagram gibi araçlar, hem de bundan para kazabileceği gelir modelleri bulunuyor.

    Yapay zeka alanında zirveye oynamak için elinde geniş imkânlar olan Meta, şimdi bunu başarabilmek için yeni bir ekip topluyor. Amaç, Meta'nın mevcut Llama modellerinden çok daha gelişmiş bir "yapay süperzeka" geliştirmek. Meta'nın yapay süperzeka (AI Superintelligence) ifadesini, yapay genel zekayı (AGI) bile gölgede bırakacak, insanlardan çok daha zeki bir yapay zekayı tanımlamak için kullandığı belirtiliyor.

    Meta, Rakiplerinden Önemli İsimleri Transfer Edebilir

    Bu yapay süperzekayı geliştirebilmek için alanında öncü isimleri Meta'ya transfer etmek isteyen Mark Zuckerberg, bu konuyla bizzat ilgileniyor. Bloomberg ve The New York Times'ın aktardığı bilgilere Zuckerberg, bu amaç doğrultusunda bir süredir yüz yüze görüşmeler yapıyor. Zuckerberg'in listesinde yapay zeka araştırmacıları, altyapı mühendisleri ve yapay zeka ile bağlantılı farklı alanlarda çalışan girişimciler yer alıyor. 

    Üstelik bunlardan bazıları şu anda Google ve OpenAI gibi şirketlerde çalışan isimler. Meta bu isimleri rakiplerinin elinden alabilmek için dokuz haneli rakamlara varan cazip maaş paketleri teklif ediyor. Ayrıca Zuckerberg'in daha yüksek profilli isimleri ikna edebilmek için doğrudan devreye girdiği ve kendi evinde yüz yüze görüşmeler yaptığı söyleniyor. Bu efor karşılık da buluyor. The New York Times'ın haberine göre Zuckerberg, Scale AI’nın kurucusu Alexandr Wang'i ekibiyle birlikte Meta'ya katılmaya ikna etmiş.

    Meta'nın büyük dil modeli ailesi Llama'nın Gemini ve GPT'nin gerisinde kalmış olması, Zuckerberg'i bu alanda çok daha agresif olmaya itmiş gibi görünüyor. Bu son haber, Amerikalı teknoloji devinin rakiplerini yakalamak için kesenin ağzını açacağını gösteriyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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