Meta, yapay zeka sohbet robotlarını Instagram’da test ediyor

Meta'dan Instagram'a yapay zeka desteği
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Yapay zeka stüdyomuzun ABD'deki erken testini başlatıyoruz, böylece önümüzdeki haftalarda Instagram'da en sevdiğiniz içerik oluşturucuların yapay zekalarını ve ilgi alanına dayalı yapay zekaları görmeye başlayabilirsiniz. Bunlar şimdilik mesajlaşmada görünecek ve açıkça yapay zeka olarak etiketlenecek" dedi.
Sohbet robotlarının henüz erken aşamada olduğunu ve henüz ilk beta sürümleri olduğunu belirten Zuckerberg, sohbet robotlarını geliştirmeye devam edeceklerini ve yakında daha fazla insanın kullanımına sunacaklarının müjdesini verdi.
Kararın arkasındaki amaca değinen Zuckerberg, her içerik oluşturucunun ve platformdaki her küçük işletmenin, topluluklarıyla ve müşterileriyle etkileşime girmelerine yardımcı olmak için kendileri için bir yapay zeka oluşturmalarını sağlayacaklarını söyledi.
Sohbet robotlarının ilk sürümünü kullanıma sunmak için Wasted isimli hesabı ve teknoloji yaratıcısı Don Allen Stevens ile birlikte çalıştıklarına değinen Zuckerberg, "Bu işe girerken, bunun için en ilgi çekici, eğlenceli ve güven inşa edici formülün ne olacağını bildiğimizi sanmıyorum. Bu yüzden insanlara araçlar vermek istiyoruz, denemeleri ve sonunda ne işe yaradıklarını görebilmeleri için" dedi.
ABD'de bir sonraki hafta testlere başlayacak özellik, ilk olarak yaklaşık 50 içerik üreticisi ve kullanıcıların küçük bir yüzdesine erişim sunulacak. Daha sonraki birkaç ay içerisinde daha fazla kişiye sunulması planlanan yapay zeka özelliğinin, ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.