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    Meta, yapay zeka sohbet robotlarını Instagram’da test ediyor

    Meta, ABD'de bir test çalışması başlatıyor. Meta AI Studio aracılığıyla içerik oluşturucular tarafından geliştirilen sohbet robotları Instagram'ın mesajlaşma özelliğine entegre edilecek.
    Meta, yapay zeka sohbet robotlarını Instagram’da test ediyor Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması planlanan özellikle, kullanıcıların sevdikleri içerik üreticilerine ait avatarlarla etkileşim kurması sağlanacak. Henüz Türkiye'de kullanıma açık olmayan Meta AI platformu üzerinden geliştirilen yapay zeka sohbet robotları ABD'de sınırlı bir grup kullanıcı tarafından test edilecek.

    Meta'dan Instagram'a yapay zeka desteği

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Yapay zeka stüdyomuzun ABD'deki erken testini başlatıyoruz, böylece önümüzdeki haftalarda Instagram'da en sevdiğiniz içerik oluşturucuların yapay zekalarını ve ilgi alanına dayalı yapay zekaları görmeye başlayabilirsiniz. Bunlar şimdilik mesajlaşmada görünecek ve açıkça yapay zeka olarak etiketlenecek" dedi.

    Sohbet robotlarının henüz erken aşamada olduğunu ve henüz ilk beta sürümleri olduğunu belirten Zuckerberg, sohbet robotlarını geliştirmeye devam edeceklerini ve yakında daha fazla insanın kullanımına sunacaklarının müjdesini verdi.

    Kararın arkasındaki amaca değinen Zuckerberg, her içerik oluşturucunun ve platformdaki her küçük işletmenin, topluluklarıyla ve müşterileriyle etkileşime girmelerine yardımcı olmak için kendileri için bir yapay zeka oluşturmalarını sağlayacaklarını söyledi.

    Sohbet robotlarının ilk sürümünü kullanıma sunmak için Wasted isimli hesabı ve teknoloji yaratıcısı Don Allen Stevens ile birlikte çalıştıklarına değinen Zuckerberg, "Bu işe girerken, bunun için en ilgi çekici, eğlenceli ve güven inşa edici formülün ne olacağını bildiğimizi sanmıyorum. Bu yüzden insanlara araçlar vermek istiyoruz, denemeleri ve sonunda ne işe yaradıklarını görebilmeleri için" dedi.

    ABD'de bir sonraki hafta testlere başlayacak özellik, ilk olarak yaklaşık 50 içerik üreticisi ve kullanıcıların küçük bir yüzdesine erişim sunulacak. Daha sonraki birkaç ay içerisinde daha fazla kişiye sunulması planlanan yapay zeka özelliğinin, ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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