Meta, yapay zeka sohbet robotlarını Instagram’da test ediyor

Tam Boyutta Gör Ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması planlanan özellikle, kullanıcıların sevdikleri içerik üreticilerine ait avatarlarla etkileşim kurması sağlanacak. Henüz Türkiye'de kullanıma açık olmayan Meta AI platformu üzerinden geliştirilen yapay zeka sohbet robotları ABD'de sınırlı bir grup kullanıcı tarafından test edilecek.

Meta'dan Instagram'a yapay zeka desteği

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Yapay zeka stüdyomuzun ABD'deki erken testini başlatıyoruz, böylece önümüzdeki haftalarda Instagram'da en sevdiğiniz içerik oluşturucuların yapay zekalarını ve ilgi alanına dayalı yapay zekaları görmeye başlayabilirsiniz. Bunlar şimdilik mesajlaşmada görünecek ve açıkça yapay zeka olarak etiketlenecek" dedi.

Sohbet robotlarının henüz erken aşamada olduğunu ve henüz ilk beta sürümleri olduğunu belirten Zuckerberg, sohbet robotlarını geliştirmeye devam edeceklerini ve yakında daha fazla insanın kullanımına sunacaklarının müjdesini verdi.

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Kararın arkasındaki amaca değinen Zuckerberg, her içerik oluşturucunun ve platformdaki her küçük işletmenin, topluluklarıyla ve müşterileriyle etkileşime girmelerine yardımcı olmak için kendileri için bir yapay zeka oluşturmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Sohbet robotlarının ilk sürümünü kullanıma sunmak için Wasted isimli hesabı ve teknoloji yaratıcısı Don Allen Stevens ile birlikte çalıştıklarına değinen Zuckerberg, "Bu işe girerken, bunun için en ilgi çekici, eğlenceli ve güven inşa edici formülün ne olacağını bildiğimizi sanmıyorum. Bu yüzden insanlara araçlar vermek istiyoruz, denemeleri ve sonunda ne işe yaradıklarını görebilmeleri için" dedi.

ABD'de bir sonraki hafta testlere başlayacak özellik, ilk olarak yaklaşık 50 içerik üreticisi ve kullanıcıların küçük bir yüzdesine erişim sunulacak. Daha sonraki birkaç ay içerisinde daha fazla kişiye sunulması planlanan yapay zeka özelliğinin, ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması bekleniyor.

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Meta, yapay zeka sohbet robotlarını Instagram’da test ediyor