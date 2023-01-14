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    MetaMask’tan Ethereum Staking adımı

    Kripto cüzdan servisi MetaMask yeni özelliği MetaMask Staking'i kullanıma sunuldu. Yatırımcılar cüzdanlarındaki Ethereum'ları kilitleyerek gelir elde edebilecek.
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    MetaMask’tan Ethereum Staking adımı Tam Boyutta Gör
    Kripto cüzdan servisi MetaMask'ın uygulamasında MetaMask Staking özelliği beta olarak kullanıma sunuldu. Beta programı ile birlikte kullanıcılar Rocket Pool ve Lido’da Ethereum stake edebilecek ve ilgili kripto para birimlerini (rETH ve stETH) görüntüleyebilecek. 

    Blockchain yazılım geliştiricisi olan ConsenSys yaptığı son duyuruda, portföy şirketi olan MetaMask’ın, kullanıcılarının tarayıcı tabanlı ve mobil cüzdanları aracılığıyla doğrudan kripto para stake etmelerine izin vermek için likit staking sağlayıcıları olan Rocket Pool ve Lido ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

    Staking ne işe yarar?

    Kripto para birimlerinde staking işlemi hakkında kısaca bahsetmemiş gerekirse, işlemlerin doğrulanmasına katılmak için belirli bir miktarda kripto para birimini bir cüzdanda ya da staking platformunda kilitlemeyi ifade ediyor. Kripto varlıklarını stake etmeyi seçen kullanıcılar bu süreç sonunda bazı ödüllerin bir kısmını pay olarak geri alıyor.

    Şirket duyurusunda, kullanıcıların MetaMask Staking aracılığıyla rETH ve stETH’lerin yeniden Ethereum’a (ETH) dönüştürülebileceğini ancak bunun belirli bir ücret karşılığında yapılabileceğini belirtti. Geçen yılın sonlarında gerçekleşen Ethereum Merge yükseltmesi sonrasında staking, Ethereum ana Blockchain ağının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

    Hatırlatmak gerekirse kısa süre önce MetaMask, NFT fiyat takip araçlarını geliştiren bir firma olan NFTBank ile ortaklık kurdu.

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