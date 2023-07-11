Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core i7-14700K'dan ilk sonuçlar geldi: Peki neler sunuyor?

    Merakla beklenen Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için geri sayım başladı. Son olarak Intel Core i7-14700K, CPU-Z ve Cinebench'te test edildi. İşte sonuçlar.
    Oy Ver
    Intel Core i7-14700K'dan ilk sonuçlar geldi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin, önümüzdeki Ekim ayında vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan işlemciler hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Intel Core i7-14700K, Cinebench ve CPU-Z'de test edildi.

    Intel Core i7-14700K test edildi 

    Test edilen CPU henüz herhangi bir yazılım tarafından tanınmadı. Ancak Raptor Lake HX/S kalıbı olarak tanımlandığını belirtelim. CPU-Z verileri ise, işlemcinin Core i7-13700K'den yalnızca 100 MHz daha fazla olan 5.5 GHz'e kadar ulaşabileceğini gösteriyor. Ancak buradaki en önemli artış verimlilik çekirdeği sayısında olacak. Bilmeyenler için i7-13700K, 8P+8E yani 16 çekirdekli bir yapıda karşımıza çıktı.

    Intel Core i7-14700K'dan ilk sonuçlar geldi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Yeni sızıntı, Intel Core i7-14700K'nın 8 Performans çekirdeğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Ancak verimlilik çekirdeği sayısından burada söz edilmiyor. Öte yandan daha önceki raporlar 12 çekirdeğe işaret ediyordu.

    Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda, Intel Core i7-14700K'nin CPU-Z tek çekirdekli testte 905 puan ve çoklu iş parçacıklı testte 14965 puan aldığını görüyoruz. Cinebench R23 testi ise sırasıyla 2192 puan ve 36296 puan veriyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, bu sonuçların Core i7-13700K'dan yüzde 18,2'ye kadar daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İki işlemci arasındaki fark şu şekilde: 

    • CPU-Z : +%3,8 (Tek Çekrdek) / +%18,2 (Çoklu Çekirdek)
    • Cinebench : +%4,2 (Tek Çekirdek) / +%16,9 (Çoklu Çekirdek)

    Kilit özellikleri doğrulandı

    Intel Core i7-14700K'dan ilk sonuçlar geldi: Peki neler sunuyor?
    Ayrıca Çin Baidu forumlarında yer alan bir gönderi, Core i7-14700K'nın çekirdek ve saat hızı yapılandırmasını gün yüzüne çıkardı. Bu bilgilere göre yeni işlemci, mobil Core i7-13850HX CPU ile aynı şekilde toplamda 20 çekirdek ve 28 iş parçacığına sahip olacak. Dolayısıyla CPU-Z ve Cinebench verilerini doğruluyor diyebiliriz. 

    Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin Ekim ayında (17 Ekim ila 23 Ekim arasında) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Raptor Lake Refresh CPU'ların ilk lansmanı, Core i7-14700K modeli de dahil olmak üzere K serisi SKU'lara odaklanacak. Bu noktada hız aşırtma desteğine sahip olmayan işlemcilerin 2024'ün ilk haftasında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.  

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    road 96 mile 0 türkçe yama bankalar 70 binden fazla kredi vermiyor en iyi 5w-30 motor yağı hangisi digitürk 4k kutu 2. el motor kaç km olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız