Intel Core i7-14700K'dan ilk sonuçlar geldi: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin, önümüzdeki Ekim ayında vitrine çıkması bekleniyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan işlemciler hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Intel Core i7-14700K, Cinebench ve CPU-Z'de test edildi.

Intel Core i7-14700K test edildi

Test edilen CPU henüz herhangi bir yazılım tarafından tanınmadı. Ancak Raptor Lake HX/S kalıbı olarak tanımlandığını belirtelim. CPU-Z verileri ise, işlemcinin Core i7-13700K'den yalnızca 100 MHz daha fazla olan 5.5 GHz'e kadar ulaşabileceğini gösteriyor. Ancak buradaki en önemli artış verimlilik çekirdeği sayısında olacak. Bilmeyenler için i7-13700K, 8P+8E yani 16 çekirdekli bir yapıda karşımıza çıktı.

Tam Boyutta Gör Yeni sızıntı, Intel Core i7-14700K'nın 8 Performans çekirdeğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Ancak verimlilik çekirdeği sayısından burada söz edilmiyor. Öte yandan daha önceki raporlar 12 çekirdeğe işaret ediyordu.

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Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda, Intel Core i7-14700K'nin CPU-Z tek çekirdekli testte 905 puan ve çoklu iş parçacıklı testte 14965 puan aldığını görüyoruz. Cinebench R23 testi ise sırasıyla 2192 puan ve 36296 puan veriyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, bu sonuçların Core i7-13700K'dan yüzde 18,2'ye kadar daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İki işlemci arasındaki fark şu şekilde:

CPU-Z : +%3,8 (Tek Çekrdek) / +%18,2 (Çoklu Çekirdek)

: +%3,8 (Tek Çekrdek) / +%18,2 (Çoklu Çekirdek) Cinebench : +%4,2 (Tek Çekirdek) / +%16,9 (Çoklu Çekirdek)

Kilit özellikleri doğrulandı

Ayrıca Çin Baidu forumlarında yer alan bir gönderi, Core i7-14700K'nın çekirdek ve saat hızı yapılandırmasını gün yüzüne çıkardı. Bu bilgilere göre yeni işlemci, mobil Core i7-13850HX CPU ile aynı şekilde toplamda 20 çekirdek ve 28 iş parçacığına sahip olacak. Dolayısıyla CPU-Z ve Cinebench verilerini doğruluyor diyebiliriz.

Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin Ekim ayında (17 Ekim ila 23 Ekim arasında) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Raptor Lake Refresh CPU'ların ilk lansmanı, Core i7-14700K modeli de dahil olmak üzere K serisi SKU'lara odaklanacak. Bu noktada hız aşırtma desteğine sahip olmayan işlemcilerin 2024'ün ilk haftasında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

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