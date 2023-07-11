Intel Core i7-14700K'dan ilk sonuçlar geldi: Peki neler sunuyor?

Intel Core i7-14700K test edildi
Test edilen CPU henüz herhangi bir yazılım tarafından tanınmadı. Ancak Raptor Lake HX/S kalıbı olarak tanımlandığını belirtelim. CPU-Z verileri ise, işlemcinin Core i7-13700K'den yalnızca 100 MHz daha fazla olan 5.5 GHz'e kadar ulaşabileceğini gösteriyor. Ancak buradaki en önemli artış verimlilik çekirdeği sayısında olacak. Bilmeyenler için i7-13700K, 8P+8E yani 16 çekirdekli bir yapıda karşımıza çıktı.
Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda, Intel Core i7-14700K'nin CPU-Z tek çekirdekli testte 905 puan ve çoklu iş parçacıklı testte 14965 puan aldığını görüyoruz. Cinebench R23 testi ise sırasıyla 2192 puan ve 36296 puan veriyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, bu sonuçların Core i7-13700K'dan yüzde 18,2'ye kadar daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İki işlemci arasındaki fark şu şekilde:
- CPU-Z : +%3,8 (Tek Çekrdek) / +%18,2 (Çoklu Çekirdek)
- Cinebench : +%4,2 (Tek Çekirdek) / +%16,9 (Çoklu Çekirdek)
Kilit özellikleri doğrulandı
Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin Ekim ayında (17 Ekim ila 23 Ekim arasında) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Raptor Lake Refresh CPU'ların ilk lansmanı, Core i7-14700K modeli de dahil olmak üzere K serisi SKU'lara odaklanacak. Bu noktada hız aşırtma desteğine sahip olmayan işlemcilerin 2024'ün ilk haftasında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)