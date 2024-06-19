Metroid Prime 4: Beyond resmen duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Nintendo, 2017 yılında Metroid Prime serisinin yeni oyununu duyurmuştu ancak firma, daha sonra yapım hakkında uzun bir süre sessiz kalmıştı. Yapımın geliştirilme aşamasında birçok problem yaşanmasının Nintendo, 2019 yılında projeyi baştan başlatmıştı. Merakla beklenen Metroid Prime 4, Direct 2024 etkinliğinde tekrar duyuruldu.

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Metroid Prime 4, 2025 yılında Nintendo Switch platformuna gelecek

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Nintendo Direct etkinliğinde firma, Metroid hayranlarını da mutlu etti. Orijinal olarak E3 2017 etkinliğinde duyurulan Metroid Prime 4, Nintendo etkinliğinde Metroid Prime 4: Beyond olarak tekrar duyuruldu ve yapımın ilk fragmanı paylaşıldı.

Fragmanda görüldüğü üzere Metroid Prime 4, serinin FPS türünde olan yapımları arasına eklenecek. Ayrıca fragmana göre oyun, Switch'e göre dikkat çekici grafikler ve 60fps oynanış deneyimi sunacak. 2025 yılında Nintendo Switch için yayınlanacak olan yapım, muhtemelen Nintendo’nun yeni konsolu için de kullanıma sunulacaktır.



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Metroid Prime 4 Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı