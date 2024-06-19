Metroid Prime 4: Beyond resmen duyuruldu

Metroid Prime 4, 2025 yılında Nintendo Switch platformuna gelecek
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Nintendo Direct etkinliğinde firma, Metroid hayranlarını da mutlu etti. Orijinal olarak E3 2017 etkinliğinde duyurulan Metroid Prime 4, Nintendo etkinliğinde Metroid Prime 4: Beyond olarak tekrar duyuruldu ve yapımın ilk fragmanı paylaşıldı.
Fragmanda görüldüğü üzere Metroid Prime 4, serinin FPS türünde olan yapımları arasına eklenecek. Ayrıca fragmana göre oyun, Switch'e göre dikkat çekici grafikler ve 60fps oynanış deneyimi sunacak. 2025 yılında Nintendo Switch için yayınlanacak olan yapım, muhtemelen Nintendo’nun yeni konsolu için de kullanıma sunulacaktır.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.