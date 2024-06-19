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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

    Haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede 7 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar...
    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Paylaşılan listeye göre, Haziran ayının ikinci yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar EA Sports FC 24 başta olmak üzere, Still Wakes the Deep, My Time at Sandrock, Keplerth, SteamWorld Dig 1 / 2 ve Robin Hood – Sherwood Builders olacak. 

    Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla FIFA 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Stranded Deep, Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Sword and Fairy Together Forever ve Cricket 22.  Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Still Wakes the Deep (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
    • My Time at Sandrock (Bulut, Konsol ve PC) 19 Haziran
    • Keplerth (PC) 20 Haziran
    • EA Sports FC 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play 25 Haziran
    • SteamWorld Dig (Bulut ve Konsol) – 26 Haziran
    • SteamWorld Dig 2 (Bulut ve PC) – 26 Haziran
    • Robin Hood – Sherwood Builders (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Haziran

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Minecraft: Tricky Trials Update

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Smite: Summer Sizzle Pack
    • Monster Hunter Now: New Season Bundle

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • FIFA 22 (Konsol ve PC) 30 Haziran
    • F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
    • Stranded Deep (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
    • Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
    • Sword and Fairy Together Forever (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
    • Cricket 22 (Bulut, Konsol ve PC) 5 Temmuz
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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