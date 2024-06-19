Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Paylaşılan listeye göre, Haziran ayının ikinci yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar EA Sports FC 24 başta olmak üzere, Still Wakes the Deep, My Time at Sandrock, Keplerth, SteamWorld Dig 1 / 2 ve Robin Hood – Sherwood Builders olacak.

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Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla FIFA 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Stranded Deep, Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Sword and Fairy Together Forever ve Cricket 22. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Still Wakes the Deep (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

My Time at Sandrock (Bulut, Konsol ve PC) 19 Haziran

Keplerth (PC) 20 Haziran

EA Sports FC 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play 25 Haziran

SteamWorld Dig (Bulut ve Konsol) – 26 Haziran

SteamWorld Dig 2 (Bulut ve PC) – 26 Haziran

Robin Hood – Sherwood Builders (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Haziran

DLC / Oyun Güncellemeleri

Minecraft: Tricky Trials Update

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Smite: Summer Sizzle Pack

Monster Hunter Now: New Season Bundle

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

FIFA 22 (Konsol ve PC) 30 Haziran

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran

Stranded Deep (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran

Sword and Fairy Together Forever (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran

Cricket 22 (Bulut, Konsol ve PC) 5 Temmuz

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Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı