Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Paylaşılan listeye göre, Haziran ayının ikinci yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar EA Sports FC 24 başta olmak üzere, Still Wakes the Deep, My Time at Sandrock, Keplerth, SteamWorld Dig 1 / 2 ve Robin Hood – Sherwood Builders olacak.
Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla FIFA 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Stranded Deep, Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Sword and Fairy Together Forever ve Cricket 22. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Still Wakes the Deep (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)
- My Time at Sandrock (Bulut, Konsol ve PC) 19 Haziran
- Keplerth (PC) 20 Haziran
- EA Sports FC 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play 25 Haziran
- SteamWorld Dig (Bulut ve Konsol) – 26 Haziran
- SteamWorld Dig 2 (Bulut ve PC) – 26 Haziran
- Robin Hood – Sherwood Builders (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Haziran
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Minecraft: Tricky Trials Update
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Smite: Summer Sizzle Pack
- Monster Hunter Now: New Season Bundle
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- FIFA 22 (Konsol ve PC) 30 Haziran
- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
- Stranded Deep (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
- Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
- Sword and Fairy Together Forever (Bulut, Konsol ve PC) 30 Haziran
- Cricket 22 (Bulut, Konsol ve PC) 5 Temmuz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.