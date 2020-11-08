Viking temalı strateji oyunu Northgard iOS ve Android için duyuruldu

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Shiro Games'in yaptığı Viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Northgard daha önce Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde bir fragman ile mobil cihazlar için duyurulan Northgard, ilk olarak 2018 yılında yayınlanmıştı ve gayet iyi yorumlar almmıştı. Oyun, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu fakat ne yazık ki çıkış tarihi açıklanmadı. Aynı zamanda oyunun mağaza sayfaları da açılmadığı için oyuna dair fiyat gibi ayrıntılar da bilinmiyor.

Oyun için yayınlanan fragmanı ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Yıllar süren bitmek tükenmez keşiflerin ardından cesur Vikingler; gizem, tehlike ve zenginliklerle dolu yepyeni topraklar keşfetti: NORTHGARD.

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En cesur İskandinavlar bu yeni kıyıları keşfetmek ve fethetmek, Klanlarını şanlandırmak ve fetih, ticaret veya Tanrılara adanmışlıkla tarih yazmak için yelken açtı.

Bunun olması için de arazide gezinen dehşetli Kurtlara ve Zombi Savaşçılara direnmeleri, devlerle dost olmaları veya mağlup etmeleri ve Kuzeyin gördüğü gelmiş geçmiş en sert kışlara dayanmaları gerekiyor.

Özellikler

- Yeni keşfedilmiş Northgard kıtasında yerleşim kur.

- Vikinglerini çeşitli görevlere ata (Çiftçi, Savaşçı, Denizci, Bilge...).

- Kaynaklarını dikkatlice yönet, sert kışlar ve hırçın düşmanlara karşı diren.

- Benzersiz stratejik fırsatlar ile yeni bölgeler keşfet ve genişle.

- Farklı zaferlere ulaş (Fetih, Şan, Bilgi, Ticaret...).

- Arkadaşlarına veya yapay zekâya karşı, farklı zorluk seviyelerinde ve kişiliklerde oyna.

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