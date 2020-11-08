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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Viking temalı strateji oyunu Northgard iOS ve Android için duyuruldu

    2018 yılının başarılı bağımsız oyunlarından biri olan Northgard, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Ayrıca oyunun mobil versiyonu için bir de video paylaşıldı.
    3 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Viking temalı strateji oyunu Northgard iOS ve Android için duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Shiro Games'in yaptığı Viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Northgard daha önce Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Rogue-lite türündeki rol yapma oyunu Moonlighter 19 Kasım'da iOS cihazlara geliyor"

    Geçtiğimiz günlerde bir fragman ile mobil cihazlar için duyurulan Northgard, ilk olarak 2018 yılında yayınlanmıştı ve gayet iyi yorumlar almmıştı. Oyun, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu fakat ne yazık ki çıkış tarihi açıklanmadı. Aynı zamanda oyunun mağaza sayfaları da açılmadığı için oyuna dair fiyat gibi ayrıntılar da bilinmiyor.

    Oyun için yayınlanan fragmanı ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Yıllar süren bitmek tükenmez keşiflerin ardından cesur Vikingler; gizem, tehlike ve zenginliklerle dolu yepyeni topraklar keşfetti: NORTHGARD.

    İlginizi Çekebilir Avatar Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

    En cesur İskandinavlar bu yeni kıyıları keşfetmek ve fethetmek, Klanlarını şanlandırmak ve fetih, ticaret veya Tanrılara adanmışlıkla tarih yazmak için yelken açtı.

    Bunun olması için de arazide gezinen dehşetli Kurtlara ve Zombi Savaşçılara direnmeleri, devlerle dost olmaları veya mağlup etmeleri ve Kuzeyin gördüğü gelmiş geçmiş en sert kışlara dayanmaları gerekiyor.

    Özellikler

    - Yeni keşfedilmiş Northgard kıtasında yerleşim kur.

    - Vikinglerini çeşitli görevlere ata (Çiftçi, Savaşçı, Denizci, Bilge...).

    - Kaynaklarını dikkatlice yönet, sert kışlar ve hırçın düşmanlara karşı diren.

    - Benzersiz stratejik fırsatlar ile yeni bölgeler keşfet ve genişle.

    - Farklı zaferlere ulaş (Fetih, Şan, Bilgi, Ticaret...).

    - Arkadaşlarına veya yapay zekâya karşı, farklı zorluk seviyelerinde ve kişiliklerde oyna.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Age Of Empires ya da command and conquer generals benzeri bi strateji oyunu çıkamadı ne bilgisayara ne mobile... Ya da ben mi bilmiyorum?
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    corde (can can) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Link nerde sayın editör ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 gün ( Mesaj Silindi ) corde
    Geçtiğimiz günlerde bir fragman ile mobil cihazlar için duyurulan Northgard, ilk olarak 2018 yılında yayınlanmıştı ve gayet iyi yorumlar almmıştı. Oyun, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu fakat ne yazık ki çıkış tarihi açıklanmadı. Aynı zamanda oyunun mağaza sayfaları da açılmadığı için oyuna dair fiyat gibi ayrıntılar da bilinmiyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    renega (Ömer C. IŞIK) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    oyunu baya oynadım. ama rank kasmak çok sıkıntı çünkü düşük rank olunca kick atıyorlar bu konuda çok küfürler ettim. Ama grafikleri de oynanışı da çok güzel.
    Yanıtla +1
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Age Of Empires ya da command and conquer generals benzeri bi strateji oyunu çıkamadı ne bilgisayara ne mobile... Ya da ben mi bilmiyorum?
    Yanıtla +9
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