Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MG'den Mısır'a 100 bin araç kapasiteli fabrika

    135 milyon dolar yatırımla Mısır'a fabrika kurmaya hazırlanan MG (SAIC Motor), söz konusu tesiste %45 yerlilikle yılda 100 bin adet elektrikli ve hibrit otomobil üretmeyi planlıyor.
    MG'den Mısır'a 100 bin araç kapasiteli fabrika Tam Boyutta Gör
    BYD'nin ardından Türkiye'ye fabrika kurmasını beklediğimiz iki Çinli üreticiden biri olan MG Motor, Mısır'a 100 bin araç üretim kapasitesine sahip fabrika kuruyor. Şirket, MG modellerini Mısır'da üretmek için 135 milyon dolar yatırım yapacak.

    MG'nin çatı şirketi SAIC ve Mısır tarafından 29 Aralık 2024'te imzalanan anlaşma iki önemli madde içeriyor. Bunlardan ilki, MG markalı otomobillerin yerel üretimi için SAIC Motor ve Al Mansour Automotive Group arasında yapılan lisans anlaşmasını içeriyor. Diğer bölümde ise MG'ye fabrika için endüstriyel bir bölgede arazi tahsis edilmesine ilişkin sözleşmeler bulunuyor.

    126 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan yeni MG fabrikasının 2026'nın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk etapta yıllık 50 bin araç üretimi hedeflenirken daha sonra devreye alınacak ikinci faz ile bu sayının ikiye katlanması bekleniyor. Farbrikada üretilecek MG markalı otomobiller için hedeflenen yerlilik payı ise %45 olarak açıklandı. Söz konusu fabrikanın doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

    Gelen haberlere göre MG, Mısır'daki fabrikada yeni nesil MG5 sedan modelini üretmeye başlayacak. İlerleyen süreçte burada %100 elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç üretimi hedefleniyor. Türkiye ve Mısır arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu hatırlatalım.

    Kaynakça https://www.egypttoday.com/Article/1/137360/Egypt-signs-135M-MG-car-manufacturing-agreements-to-boost-Local https://autonews.gasgoo.com/china_news/70035566.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    etg6 şanzıman nedir farenin yediği yiyecekten yemek zararlı mı tadı güzel antibiyotik şuruplar kablonet dns odtü yüksek lisans

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız