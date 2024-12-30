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Tam Boyutta Gör BYD'nin ardından Türkiye'ye fabrika kurmasını beklediğimiz iki Çinli üreticiden biri olan MG Motor, Mısır'a 100 bin araç üretim kapasitesine sahip fabrika kuruyor. Şirket, MG modellerini Mısır'da üretmek için 135 milyon dolar yatırım yapacak.

MG'nin çatı şirketi SAIC ve Mısır tarafından 29 Aralık 2024'te imzalanan anlaşma iki önemli madde içeriyor. Bunlardan ilki, MG markalı otomobillerin yerel üretimi için SAIC Motor ve Al Mansour Automotive Group arasında yapılan lisans anlaşmasını içeriyor. Diğer bölümde ise MG'ye fabrika için endüstriyel bir bölgede arazi tahsis edilmesine ilişkin sözleşmeler bulunuyor.

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126 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan yeni MG fabrikasının 2026'nın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk etapta yıllık 50 bin araç üretimi hedeflenirken daha sonra devreye alınacak ikinci faz ile bu sayının ikiye katlanması bekleniyor. Farbrikada üretilecek MG markalı otomobiller için hedeflenen yerlilik payı ise %45 olarak açıklandı. Söz konusu fabrikanın doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

Gelen haberlere göre MG, Mısır'daki fabrikada yeni nesil MG5 sedan modelini üretmeye başlayacak. İlerleyen süreçte burada %100 elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç üretimi hedefleniyor. Türkiye ve Mısır arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu hatırlatalım.

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MG'den Mısır'a 100 bin araç kapasiteli fabrika