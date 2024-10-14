MG ZS EV'nin yerini alacak modelin ilk görselleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Yeni MG ES5, markanın ürün gamındaki MG4 elektrikli hatchback ile aynı altyapıyı paylaşacak. Nebula adı verilen yeni bir platform üzerine yükselen modelin 4476 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe, 1621 mm yüksekliğe ve 2730 mm aks mesafesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda yerini alacağı modele kıyasla 15 cm daha uzun olacağını söyleyebiliriz.

Çin'de ortaya çıkan bilgiler, ES5'in tıpkı standart MG4 gibi 125 kW'lık (168 hp) motordan güç alacağını doğruluyor. Buradan yola çıkarak Uzun Menzil ve Artırılmış Menzil seçeneklerindeki 150 kW ve 180 kW'lık motorların da ürün gamında yer almasını bekleyebiliriz. MG ES5'in Çinli batarya devi CATL'in lityum demir fosfat bataryasını kullanacağı da verilen bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör Yeni MG ES5'in ön tasarımı dinamik bir görüntü çiziyor. Güçlü ön kaput, üç parçadan oluşan ince LED gündüz farları ve tampon kenarlarında yer alan ana aydınlatmalar dikkat çekiyor. Logonun altındaki uç kısımda ise kamera bulunuyor. Geniş omuz çizgisi ve çift renkli tasarıma sahip beş kollu jantların dikkat çektiği yan tarafta ise gizli kapı kolları yerine geleneksel parçaların kullanılmış olması dikkat çekici.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni MG ES5'in yarın resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Otomobilin fiyatı 150 bin yuan yani güncel kurla 21 bin dolar civarında olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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