MG ZS EV'nin yerini alacak modelin ilk görselleri paylaşıldı

Çin'de ortaya çıkan bilgiler, ES5'in tıpkı standart MG4 gibi 125 kW'lık (168 hp) motordan güç alacağını doğruluyor. Buradan yola çıkarak Uzun Menzil ve Artırılmış Menzil seçeneklerindeki 150 kW ve 180 kW'lık motorların da ürün gamında yer almasını bekleyebiliriz. MG ES5'in Çinli batarya devi CATL'in lityum demir fosfat bataryasını kullanacağı da verilen bilgiler arasında.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni MG ES5'in yarın resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Otomobilin fiyatı 150 bin yuan yani güncel kurla 21 bin dolar civarında olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Kaynakça https://x.com/TychodeFeijter/status/1845731464207323441 https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mg-releases-first-pictures-zs-ev-replacement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.