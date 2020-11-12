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    Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi 4K lazer projeksiyon cihazı ülkemizde satışa çıkıyor

    Çok kısa mesafede 150 inçe kadar 4K görüntü yansıtması yapabilen Mi 4K Lazer Projektör 150 model Dolby-DTS-HD stereo hoparlör ve Android TV 9.0 gibi özelliklerle geliyor.
    18 sa.
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    Projeksiyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mi 4K lazer projeksiyon cihazı ülkemizde satışa çıkıyor
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    Xiaomi’nin ürün ekosisteminde üst seviye görüntüleme sistemlerini temsil eden Mi lazer projeksiyon sistemleri ülkemize de yavaş yavaş adım atmaya başladı. Firma bugün Mi 4K Lazer Projektör ürününü satışa sundu.

    Mi 4K Lazer Projektör 150 özellikleri ve fiyatı

    Mi 4K Lazer Projektör 150 adından da anlaşılacağı üzere lazer tabanlı bir projeksiyon cihazı ve yakın mesafede en canlı renkleri sunuyor. Cihaz çok kısa bir mesafede 150 inç yansıtma büyüklüğüne kadar çıkabiliyor.

    Görüntü çözünürlüğünde 4K seviyesi gelişmiş lazer yansıtma - ALPD 3.0 teknolojisi ile mümkün oluyor. Appotronics tarafından geliştirilen ALPD 3.0 teknolojisi yüksek kaliteli lazer ışık kaynağı barındırıyor.

    1600 ANSI-Lumen parlaklık değerine ulaşabilen projeksiyon cihazı Dolby-DTS-HD stereo hoparlör ile yüksek ses kalitesi sunuyor. Android TV 9.0 ve Google Asistan ile ek bir görüntü kaynağına ihtiyaç duymuyor. Mi 4K Lazer Projektör model 19.999TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    creepkes (ozer cetin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    satış linkini verirmisiniz
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    cellat87 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulan tam projeksiyon yada TV alma arafesindeyim ilanın başlığını görünce tmm işte bu dedim lakin fiyatı görünce bütün hayaller pert....
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    kesbi 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    1600 ansi lümen çok düşük değil mi? Taşınabilir küük projeksiyonlar filan bu kadar ışık gücüne sahip oluyordu sanki. Bir de bir lazer bu kadar mı pahalı olur yahu.
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    fhrstw 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    10.000 liraydı zamanında nereden nereye...
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    joven 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi bir projeksiyon cihazının loş oda ortam siyah seviye düzeyi önemli bir kırıterdir bu kırıtere uyuyorsa güzel bir cihaz demektir.
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    oup59 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    LG PF1000UT 1080P UST projeksiyon kullanıyorum. Kullanım senaryoları bu tarz cihazlara uygun kullanıcılar için bence çok güzel cihazlar. Ama 4K olanların fiyatları zaten USD olarak yüksek gelmişken kurlar ile birlikte ulaştığı seviye çok yüksek oldu. Çok güzel cihazlar ama fiyatları işte...
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