Mi 4K lazer projeksiyon cihazı ülkemizde satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin ürün ekosisteminde üst seviye görüntüleme sistemlerini temsil eden Mi lazer projeksiyon sistemleri ülkemize de yavaş yavaş adım atmaya başladı. Firma bugün Mi 4K Lazer Projektör ürününü satışa sundu.

Mi 4K Lazer Projektör 150 özellikleri ve fiyatı

Mi 4K Lazer Projektör 150 adından da anlaşılacağı üzere lazer tabanlı bir projeksiyon cihazı ve yakın mesafede en canlı renkleri sunuyor. Cihaz çok kısa bir mesafede 150 inç yansıtma büyüklüğüne kadar çıkabiliyor.

Görüntü çözünürlüğünde 4K seviyesi gelişmiş lazer yansıtma - ALPD 3.0 teknolojisi ile mümkün oluyor. Appotronics tarafından geliştirilen ALPD 3.0 teknolojisi yüksek kaliteli lazer ışık kaynağı barındırıyor.

1600 ANSI-Lumen parlaklık değerine ulaşabilen projeksiyon cihazı Dolby-DTS-HD stereo hoparlör ile yüksek ses kalitesi sunuyor. Android TV 9.0 ve Google Asistan ile ek bir görüntü kaynağına ihtiyaç duymuyor. Mi 4K Lazer Projektör model 19.999TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.