NBA takımı Miami Heat, FTX sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

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NBA basketbol takımı Miami Heat, kripto para borsası FTX‘in iflas etmesinin hemen ardından bir bildiri yayımladı. Kripto para borsasının çöküşünü gerekçe göstererek, tüm bağlarını kesti.

Miami-Dade County, sorunlu kripto para borsası FTX’in iflas başvurusunda bulunması nedeniyle FTX ile olan ortaklığını sonlandıracağını açıkladı. Bu ortaklık sonlandırma kararıyla, NBA ekiplerinden Miami Heat’in maçlarını oynadığı “FTX Arena” isimlendirmesi de kaldırılacak.

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Miami Heat tarafından yapılan açıklamada, FTX ile iş ilişkilerini kestiklerini ve arena için yeni bir isim hakkı ortağı bulmak için çalışmalara devam ettikleri belirtildi. Geçtiğimiz yıl FTX ve Miami Heat arasında bir isim anlaşması imzalanmıştı.

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Söz konusu isim anlaşması için FTX, 135 milyon dolar ödeme yaptı. Dün FTX, FTX US ve Alameda kripto para borsaları iflas başvurusunda bulundu.

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Miami Heat, FTX sponsorluk anlaşmasını sonlandırdığını açıkladı