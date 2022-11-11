Tam Boyutta Gör

Kripto para dünyasında büyük krize yol açan kripto para borsası FTX ile sponsorluk anlaşması bulunan Mercedes-AMG Petronas F1 takımı, bu sabah yaptığı açıklamada hafta sonu Brezilya’daki yarışa FTX logolu araçlarıyla çıkmaya devam edeceğini açıklamıştı. FTX’in iflas ettiğini açıklamasının ardından Mercedes’ten yeni açıklama geldi.

Kripto para borsası FTX neden battı? Şimdi ne olacak? 3 sa. önce eklendi

Mercedes, FTX ile olan sponsorluk anlaşmasını askıya aldı. Bir takım sözcüsü tarafından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlk adım olarak FTX ile olan anlaşmamızı askıya aldık. Bu hafta sonundan itibaren F1 aracımızda ve diğer markalı ürünlerimizde FTX logosunun yer almayacağı anlamına geliyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.”

Tam Boyutta Gör

Eylül 2021’de Mercedes ile FTX arasında iş birliği yapılmıştı. Mercedes, Brezilya GP ve Abu Dabi GP’de FTX logoları olmadan yarışacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Mercedes, F1 araçlarındaki FTX logosunu kaldırdığını açıkladı