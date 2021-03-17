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    Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor

    Eski ortağı Intel’in son kullanıcıya sunduğu 3D XPoint tabanlı Optane bellekleri sona erdirmesinin ardından Micron da kendi tesislerini satışa çıkarma kararı aldı.
    17 Mart 2021, 16:30 (4 sa.)
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor

    Intel-Micron ortaklığında başlayan ve bellek dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açma sloganı ile sahneye çıkan 3D XPoint teknolojisi hüsranla bitti. Hem Intel hem de Micron çalışmalarını sona erdirme kararı aldı.

    3D XPoint nedir?

    NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor,kapasite ve performans artıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

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    3D XPoint bit satırları ve yazı satırları arasına yerleşen ve bireysel olarak ulaşılabilen hücre yığınlarından oluşuyor. Veri depolama ve geri çağırma için bir anahtar sistemi ile birleştirilen bu yapı, elektronları hapsederek veri depolama yöntemini kullanmıyor. Bunun yerine bellek hücresinin malzemesindeki bir özelliğin değiştirilmesi sayesinde veri depolanabiliyor.

    3D XPoint bellekler bu sayede bellek hücreleri daha kısa ve birbirine daha yakın şekilde paketlenebiliyor, daha yüksek yoğunluklara erişebiliyor ve küçük veri paketlerinin işlem görmesi ile daha hızlı ve daha verimli I/O performansı ortaya çıkıyor. Intel ve Micron sonrasında ortaklıklarını bitirerek kendi markaları ile yola devam etmişlerdi.

    Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor
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    Fabrikalar kapanıyor

    Geçtiğimiz aylarda Intel son kullanıcıya sunduğu 3D XPoint tabanlı PC Optane bellekleri sona erdirdiğini duyurmuştu. Sadece dizüstü bilgisayarlarda entegre gelen Optane belleklere yoğunlaşma kararı almıştı.

    Ortaklığın diğer ayağı Micron da 3D XPoint çalışmalarını iptal ettiğini duyurdu. Bunda en büyük sebep elbette Intel. Ortaklık sonrasında Intel’in hisselerini satın alan Micron eski ortağına Optane bellek tedariği yaparak tesisleri ayakta tutmayı planlamıştı.

    Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor
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    Ne var ki Intel’in son kullanıcı Optane bellekleri iptal ederek siparişleri azaltması Micron’un planlarını alt üst etti. Azalan siparişler tesisin maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalınca da Micron tesisleri tamamen elden çıkarma kararı aldı.

    Bununla birlikte tesisleri satın almak için Intel’in devreye girdiği ifade ediliyor. Şimdilik Optane bellekler konusunda üretimden ziyade biraz daha Ar-Ge tarafına yoğunlaşacağı anlaşılan Intel’in önümüzdeki dönemde beklediği olgunluğa ulaşacağı ve yeni ürünlerle karşımıza çıkacağı tahminini yapabiliriz.



    https://www.techpowerup.com/279833/micron-abandons-3d-xpoint-memory-looks-to-sell-factory
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    gun (Gün Oksay) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir teknoloji ama çok pahalı kaldı işte. Anca sunucu tarafında çok kullanılabilir ama oda bir türlü yaygınlaşamadı.
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    isakoc (isa koç) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu Aselsan almalı bence. Çünkü bu işlerde mühendislik ve tecrübenin yanı sıra eldeki patentlerde çok önem arz ediyor. Bizimkilerde böyle bir firmayı satın almalılar. Bellekten kazanacağı birikim ile de işlemci alanında daha iyi yol alabiliriz.
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple alıyormuş. :)
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