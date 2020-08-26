Micron Crucial X6 taşınabilir SSD satışa çıkıyor

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Depolama ve bellek çözümleri konusunda lider firmalardan olan Micron; Crucial bellek serisine yeni bir üye daha ekliyor. Micron Crucial X6 taşınabilir SSD biraz daha dayanıklılık odaklı hazırlanmış.

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Micron Crucial X6 özellikleri ve fiyatı

Micron Crucial X6 zorlu dış ortam koşullarında kullanmak için taşınabilir SSD sürücüsü arayanları hedefliyor. Sürücüyü muhafaza eden kutu 1 metreden düşüşlere, şoklara, darbelere ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklı. Ayrıca avuç içine sığacak kadar da küçük.

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3D TLC NAND bellek modülleri taşıdığı tahmin edilen sürücü 540MB/s veri aktarım hızlarına kadar çıkabiliyor. Rekabet açısından Samsung Portable T gibi oyuncuların gerisinde kaldığı söylenebilir.

USB Tip-C üzerinden masa üstü, iPad Pro, Android cihazlara bağlanabilirken USB Tip-A adaptörü ile de konsollara uyum sağlayabiliyor. Micron Crucial X6 taşınabilir sürücünün 1TB kapasitesi 155$, 2TB kapasitesi ise 285$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/271384/micron-announces-crucial-x6-portable-ssd

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