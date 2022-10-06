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    Micron'dan kötü haber: SSD ve DRAM üretimi yavaşlıyor

    Tedarik ve stok sorunlarının hafiflemesi sebebiyle bellek fiyatlarında yaşanan düşüş, beklenenden daha kısa sürebilir. Bellek üreticileri üretimi yavaşlatmayı planlıyor. 
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    Micron'dan kötü haber: SSD ve DRAM üretimi yavaşlıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş hafiflemeye başlarken, SSD ve DRAM fiyatlarında yeni değişimler yaşanabilir. TrendForce tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre bellek üreticileri, üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor. 

    SSD ve Bellek üretimi yavaşlıyor

    Bildirilenlere göre dünyanın sayılı bellek üreticilerinden Micron, artan enflasyon ve kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş sebebiyle DRAM ve NAND üretimini kesmeyi planlıyor. Ayrıca Micron, bellek üretiminde değişiklik kararı alan tek şirket değil. Japonya merkezli Kioxia da, Yokkaichi ve Kitakami tesislerinde üretimin yüzde 30 azaltılacağını duyurdu. 

    Analist firması TrendForce ise, NAND Flash'a kıyasla DRAM üretiminde önemli bir azalma görülmeyeceğini ve son çeyrekte yine yüzde 20-25 arasında bir düşüş gerçekleşeceğini söylüyor. Son tüketiciye ulaşan SSD'lerde ise bu oran yüzde 15-20 civarında görülecek. Ancak arz talep dengesini düzeltmek adına alınan yeni karar, gelecek yıl bellek ve SSD fiyatlarının etkilenmesine neden olabilir. 

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    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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