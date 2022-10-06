Micron'dan kötü haber: SSD ve DRAM üretimi yavaşlıyor

Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş hafiflemeye başlarken, SSD ve DRAM fiyatlarında yeni değişimler yaşanabilir. TrendForce tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre bellek üreticileri, üretimi yavaşlatmaya hazırlanıyor.

SSD ve Bellek üretimi yavaşlıyor

Bildirilenlere göre dünyanın sayılı bellek üreticilerinden Micron, artan enflasyon ve kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş sebebiyle DRAM ve NAND üretimini kesmeyi planlıyor. Ayrıca Micron, bellek üretiminde değişiklik kararı alan tek şirket değil. Japonya merkezli Kioxia da, Yokkaichi ve Kitakami tesislerinde üretimin yüzde 30 azaltılacağını duyurdu.

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Analist firması TrendForce ise, NAND Flash'a kıyasla DRAM üretiminde önemli bir azalma görülmeyeceğini ve son çeyrekte yine yüzde 20-25 arasında bir düşüş gerçekleşeceğini söylüyor. Son tüketiciye ulaşan SSD'lerde ise bu oran yüzde 15-20 civarında görülecek. Ancak arz talep dengesini düzeltmek adına alınan yeni karar, gelecek yıl bellek ve SSD fiyatlarının etkilenmesine neden olabilir.

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