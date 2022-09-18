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    Sony, Nextorage markasıyla SSD pazarına üst seviyeden giriş yapıyor

    Görünüşe göre Sony, SSD alanında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devine ait olan Nextorage markasının tanıttığı yeni SSD ürünleri üst seviye özellikleriyle dikkat çekiyor.
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    Sony'nin Nextorage markası SSD pazarına en üst seviyeden giriyor
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    Sony’nin yan kuruluşu olan Nextorage, ilk olarak geçtiğimiz yıl karşımıza çıkmıştı. PlayStation 5 konsolları için SSD ürünleri ile gün yüzüne çıkan Nextorage, görünen o ki PC tarafında da boy göstermeye başlayacak. İlk yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı SSD modellerini tanıtan firmanın hedefinde ise üst seviye tüketiciler bulunuyor.

    Nextorage son derece yüksek hızlar sunuyor

    Sony'nin Nextorage markası SSD pazarına en üst seviyeden giriyor
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    Tokyo Game Show fuarı sırasında sergilenen Nextorage PCIe Gen 5.0 NVMe SSD modeli, standart bir M.2 form faktörü kullanacak ancak bakır veya büyük bir soğutucuya sahip olmak üzere iki seçenekle gelecek. Teknik özellikler tarafındaysa bizleri 10.000 MB/sn okuma ve 9.500 MB/sn yazma hızları karşılıyor. Bu spesifikasyonlar ailenin 2TB modeli için geçerliyken 1TB versiyon için ise 9.500 okuma ve 8.500 yazma hızları sunulacak. Ek olarak Nextorage M2-2280 SSD ürünleri PCIe 5.0 x4 arayüzünü kullanıyor olacak.

    Firma ayrıca 4TB depolama seçeneğinin sunulduğu bir model de bulunmakta. Bu üründe 7.300 MB/sn okuma, 6.900 MB/sn yazma hızları ve 1,0 milyona kadar IOPs derecelendirmesi sunulacak. Sony’nin yan kuruluşu Nextorage, artık hem PlayStation konsollarına hem de masaüstü bilgisayar pazarına depolama seçenekleri sunacak. Bilgisayar tarafındaki başarısı elbette fiyatlandırma politikasına son derece bağlı olacak diyebiliriz fakat şimdilik elimizde herhangi bir fiyat bilgisi ve çıkış tarihi bulunmadığının altını çizelim.

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