Micron sınır tanımıyor: Dünyanın en gelişmiş 1-beta DRAM işlem süreci duyuruldu

Micron’un duyurduğu DRAM bellekler için yeni nesil 1β (1-beta) üretim teknolojisi, üretim maliyetlerinin düşmesini sağlarken aynı zamanda enerji verimliliği ve performansta hatırı sayılır iyileştirmeler getiriyor. Bununla birlikte 1β (1-beta) teknolojisi, şirketin derin ultraviyole (DUV) litografisine dayanan ve ve aşırı ultraviyole (EUV) teknolojisini kullanmayan son DRAM üretim süreci olacak.
Verimlilik ve performans artıyor
Bunlarla birlikte yeni bellek teknolojisinin en büyük faydalarını yapay zeka ve 5G ile hızla artan yüksek bant genişliği ihtiyacında göreceğiz. Micron'a göre halihazırda 1β üretim süreci seri üretime hazır durumda. Şirket, LPDDR5X-8500 DRAM'lerinin örneklerini ortaklarına göndermeye başlamış ve gerekli kalifikasyonların ardından belleklerin seri üretime geçmesi planlanıyor.