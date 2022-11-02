Micron sınır tanımıyor: Dünyanın en gelişmiş 1-beta DRAM işlem süreci duyuruldu

Tam Boyutta Gör Micron, bir süre önce dünyanın en gelişmiş DRAM belleklerinin ilk örneklemelerini ortaklarına gönderdiğini duyurdu. Firma, 2021 yılında 1-alfa tabanlı DRAM sevkiyatlarından sonra artık olgunlaşmış 1-beta DRAM bellekler için gün sayıyor. Öte yandan yeni belleklerde neredeyse her yönden geliştirmeler yer alıyor.

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Micron’un duyurduğu DRAM bellekler için yeni nesil 1β (1-beta) üretim teknolojisi, üretim maliyetlerinin düşmesini sağlarken aynı zamanda enerji verimliliği ve performansta hatırı sayılır iyileştirmeler getiriyor. Bununla birlikte 1β (1-beta) teknolojisi, şirketin derin ultraviyole (DUV) litografisine dayanan ve ve aşırı ultraviyole (EUV) teknolojisini kullanmayan son DRAM üretim süreci olacak.

Verimlilik ve performans artıyor

Tam Boyutta Gör Micron'un 1β üretim süreci şirketin ikinci nesil transistör bellek altyapısını kullanarak benzer DRAM örneklerine kıyasla 16Gb bellek kalıbında yoğunluğu yüzde 35, verimliliği ise yüzde 15 artırıyor. Dolayısıyla yeni üretim teknolojisi, sunucu ve masaüstü uygulamaları için yüksek kapasiteli DDR5 ve özellikle mobil için LPDDR5X yongalarında büyük fayda sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Samsung ve SK Hynix gibi büyük rakiplerinin aksine, Micron şu anda EUV teknolojilerini kullanmıyor. Bu nedenle DRAM hücrelerini küçültmeye devam etmek için alternatif modelleme tekniklerinde ilerleme kaydetmekten başak bir çare geliştiremiyor. Firmanın açıklamalarına göre yeni süreci kullanan ilk ürünler 16Gb LPDDR5X-8500 belleklerde kullanılacak. Yeni belleklerde JEDEC geliştirilmiş dinamik voltaj ve frekans ölçekleme uzantıları çekirdeği (eDVFSC) teknikleri de yer alacak.

Bunlarla birlikte yeni bellek teknolojisinin en büyük faydalarını yapay zeka ve 5G ile hızla artan yüksek bant genişliği ihtiyacında göreceğiz. Micron'a göre halihazırda 1β üretim süreci seri üretime hazır durumda. Şirket, LPDDR5X-8500 DRAM'lerinin örneklerini ortaklarına göndermeye başlamış ve gerekli kalifikasyonların ardından belleklerin seri üretime geçmesi planlanıyor.

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Micron dünyanın en gelişmiş 1-beta DRAM işlem sürecini duyurdu