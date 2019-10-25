Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu

Bellek sektöründe 3D XPoint ya da Intel Optane olarak ticari adını bildiğimiz teknoloji, Intel ve Micron’un ortaklığında geliştirilmişti. Sonrasında Intel ortaklığı bitirdi ve kurulmuş olan girişimin varlıklarını Micron’a devretti.

Micron X100 SSD özellikleri

Intel geliştirdikleri teknolojiyi Optane olarak bir süredir müşterilerine sunuyordu. Micron da bu hafta itibariyle dünyanın en hızlısı olarak tanımladığı yeni X100 SSD sürücüsünü resmiyete kavuşturdu.

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Kurumsal sektörü hedefleyen Micron X100 SSD sürücüsü büyük veri uygulamaları ve aktarım yüklerinde üstün bir performans ortaya koyuyor. Okuma, yazma ve karışık yüklerde 9GB/s bant genişliğine çıkarak rekor kıran sürücü ayrıca 2.5 milyon IOPS performansı ile de rakiplerini üçe katlıyor.

Gecikme anlamında da NAND SSD ürünlerine göre 11 kat daha iyi performans sunan X100 SSD modeli, sunucuların son kullanıcıya ulaştığı hizmet noktalarında 2 veya 4 kat iyileştirme gösteriyor. NVMe standardını kullandığı için entergrasyonu kolay ve fazla yer kaplamıyor. Micron X100 SSD sürücüsü yıl sonunda örneklenmeye başlayacak.

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https://www.techpowerup.com/260461/micron-brings-3d-xpoint-technology-to-market-with-the-worlds-fastest-ssd