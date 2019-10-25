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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu

    3D XPoint adı verilen gelişmiş bellek teknolojisini temel alarak yeni X100 SSD sürücüsünü geliştiren Micron sektörün en yüksek bant genişliği ve performansına ulaştığı iddiasında.
    1 gün
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu

    Bellek sektöründe 3D XPoint ya da Intel Optane olarak ticari adını bildiğimiz teknoloji, Intel ve Micron’un ortaklığında geliştirilmişti. Sonrasında Intel ortaklığı bitirdi ve kurulmuş olan girişimin varlıklarını Micron’a devretti.

    Micron X100 SSD özellikleri

    Intel geliştirdikleri teknolojiyi Optane olarak bir süredir müşterilerine sunuyordu. Micron da bu hafta itibariyle dünyanın en hızlısı olarak tanımladığı yeni X100 SSD sürücüsünü resmiyete kavuşturdu.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    Kurumsal sektörü hedefleyen Micron X100 SSD sürücüsü büyük veri uygulamaları ve aktarım yüklerinde üstün bir performans ortaya koyuyor. Okuma, yazma ve karışık yüklerde 9GB/s bant genişliğine çıkarak rekor kıran sürücü ayrıca 2.5 milyon IOPS performansı ile de rakiplerini üçe katlıyor.

    Gecikme anlamında da NAND SSD ürünlerine göre 11 kat daha iyi performans sunan X100 SSD modeli, sunucuların son kullanıcıya ulaştığı hizmet noktalarında 2 veya 4 kat iyileştirme gösteriyor. NVMe standardını kullandığı için entergrasyonu kolay ve fazla yer kaplamıyor. Micron X100 SSD sürücüsü yıl sonunda örneklenmeye başlayacak.

    Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu
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    https://www.techpowerup.com/260461/micron-brings-3d-xpoint-technology-to-market-with-the-worlds-fastest-ssd Yorum Yaz
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    cengiz7 1 gün en beğenilen Jon_Kar
    Moore kanunu buralarda işliyor gibi artık :D
    Yanıtla +8
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    Jon_Kar 1 gün
    Bu SSD haberlerini zevkle okuyorum



    SSD lerin gelişimi harika
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    superminator 1 gün
    Yakında işlemciler bu ssdlere darboğaz yapmaya başlarsa şaşırmam.
    Yanıtla +5
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    OverClocK1ng 2 sa.
    Helal olsun. Micron, Intel'i iyi gagalamış...
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    interwap 13 sa.
    3D Xpoint duyrulur : NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor.

    Ürün püyasaya çıkar : Gecikme anlamında da NAND SSD ürünlerine göre 11 kat daha iyi performans sunan X100 SSD modeli, sunucuların son kullanıcıya ulaştığı hizmet noktalarında 2 veya 4 kat iyileştirme gösteriyor.

    Gerçek dünya testlerini bekliyoruz.
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    emirhanayh 18 sa.
    Anlasilan Pcie 4.0inda omru fazla olmayacak.
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    qoqoCAN 18 sa.
    Dünyanın... dünyanın.... 2 saat sonra başkası dünyanın... diyecek bu böyle gider xD
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    superminator 1 gün
    Yakında işlemciler bu ssdlere darboğaz yapmaya başlarsa şaşırmam.
    Yanıtla +5
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    Jon_Kar 1 gün
    Bu SSD haberlerini zevkle okuyorum



    SSD lerin gelişimi harika
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    cengiz7 1 gün Jon_Kar
    Moore kanunu buralarda işliyor gibi artık :D
    Yanıtla +8
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