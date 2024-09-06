Micron'un 12 katmanlı 36 GB kapasiteli HBM3E belleği üretime hazır

Micron, 12-Hi HBM3E örneklemesine başladı
Micron’un 12 katmanlı HBM3E bellek çözümü, mevcut 8-Hi HBM3E bellek çözümlerine kıyasla yüzde 50 daha fazla DRAM kapasitesi sunuyor. 36 GB kapasiteye ulaşan bu yeni nesil bellek, daha büyük AI modellerinin, örneğin 70 milyar parametreye sahip Llama 2 gibi, tek bir işlemci üzerinde çalıştırılmasına olanak tanıyor. Bu da işlemci ile GPU arasında veri aktarımını azaltarak daha hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.
Micron’un 12-Hi HBM3E çözümü, 9.2 Gb/s pin hızı ve 1.2 TB/s’lik bellek bant genişliği ile sektörün en hızlı bellek çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu hız, veri merkezleri ve AI hızlandırıcıları için kritik olan büyük veri kümelerinin hızlı bir şekilde işlenmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Micron’un 36 GB kapasiteli bellek çözümü, rakiplerinin sunduğu 24 GB kapasiteli çözümlerle karşılaştırıldığında daha düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor.
Micron HBM3E 12-Hi bellek, tam programlanabilir MBIST özellikleri ile donatılmış. Bu sistem, bellek çözümünün gerçek kullanım senaryolarına uygun hızlarda test edilmesini sağlıyor ve bu da doğrulama sürecini hızlandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.