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    Anlık Bildirim

    Micron yapay zekada kullanılan HBM belleklerinin 2024 arzının tamamını sattı

    Micron, 2024 yılı için tüm HBM bellek arzının satıldığını 2025 arzının da büyük kısmının şimdiden rezerve edildiğini açıkladı. HBM bellekler sıklıkla yapay zeka donanımlarında kullanılıyor.
    Micron yapay zekada kullanılan HBM belleklerinin tamamını sattı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka devasa bir endüstri olurken bazı kritik donanım bileşenlerine olan ihtiyaç da giderek yükseliyor veya zaten yüksek olan talep aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Yapay zekanın yüksek donanım taleplerinden birisi de HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) bellekler. HBM belleklerin üreticilerinden birisi olan Micron, 2024 yılının tümü ve 2025 yılının büyük bölümü için üretim kapasitesinin tamamının satıldığını söyledi.

    Micron’un HBM bellekler gerçekten de yok satıyor

    Micron’un HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) bellekler alanındaki konumu SK Hynix veya Samsung gibi değil ancak şirketin HBM3E bellek arzının tamamının 2024 için satıldığını ve 2025'in çoğu için tahsis edildiğini söylemesiyle işler hızla değişiyor gibi görünüyor.

    Micron'un ilk HBM3E yığınları, 9,2 GT/s veri aktarım hızına ve yonga başına 1,2 TB/s'nin üzerinde bellek bant genişliğine sahip 24 GB 8Hi (8 katmanlı) modüllerden oluşuyor. Bu yığınlardan altısı Nvidia'nın yapay zeka ve HPC'ye yönelik H200 GPU'su için kullanılacak ve toplamda 141 GB HBM bellek sağlayacak. Micron aynı zamanda bellek kapasitesini yüzde 50 artıran ve dolayısıyla daha büyük dil modellerinin yapay zeka eğitimini mümkün kılan 12-Hi (12 katmanlı) HBM3E belleklerin örneklemesine de başladıklarını bildirdi. Bu belleklerle 36 GB HBM3E kalıpları ortaya konacak ve yeni nesil yapay zeka donanımlarına güç verecek. Bu belleklerde üretimin 2025’te hızlanacağı da belirtiliyor.

    Bu arada sadece Micron değil SK Hynix ve Samsung da HBM3E üretiminde gaza basmış durumda. HBM belleklerde yüksek talep ve arz, ana akımda kullanılan diğer DRAM belleklerin üretimini de olumsuz etkileyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 8 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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