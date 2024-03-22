Micron yapay zekada kullanılan HBM belleklerinin 2024 arzının tamamını sattı

Micron’un HBM bellekler gerçekten de yok satıyor
Micron’un HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) bellekler alanındaki konumu SK Hynix veya Samsung gibi değil ancak şirketin HBM3E bellek arzının tamamının 2024 için satıldığını ve 2025'in çoğu için tahsis edildiğini söylemesiyle işler hızla değişiyor gibi görünüyor.
Micron'un ilk HBM3E yığınları, 9,2 GT/s veri aktarım hızına ve yonga başına 1,2 TB/s'nin üzerinde bellek bant genişliğine sahip 24 GB 8Hi (8 katmanlı) modüllerden oluşuyor. Bu yığınlardan altısı Nvidia'nın yapay zeka ve HPC'ye yönelik H200 GPU'su için kullanılacak ve toplamda 141 GB HBM bellek sağlayacak. Micron aynı zamanda bellek kapasitesini yüzde 50 artıran ve dolayısıyla daha büyük dil modellerinin yapay zeka eğitimini mümkün kılan 12-Hi (12 katmanlı) HBM3E belleklerin örneklemesine de başladıklarını bildirdi. Bu belleklerle 36 GB HBM3E kalıpları ortaya konacak ve yeni nesil yapay zeka donanımlarına güç verecek. Bu belleklerde üretimin 2025’te hızlanacağı da belirtiliyor.
Bu arada sadece Micron değil SK Hynix ve Samsung da HBM3E üretiminde gaza basmış durumda. HBM belleklerde yüksek talep ve arz, ana akımda kullanılan diğer DRAM belleklerin üretimini de olumsuz etkileyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.