Nvidia Blackwell hızlandırıcıları sonbaharda piyasada

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında en yeterli yongaları üreten Nvidia devasa bir talep ile karşı karşıya ancak firma bir süredir Blackwell yongalarının tasarım hatası nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Yine de ilk yongalar yakında piyasada olacak.

Nvidia GB200 yongası yakında

Nvidia’nın tasarım hatlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle GB100 hızlandırıcısını tamamen iptal ettiği ve GB200 yongası ile yola devam edeceği gündeme gelmişti. Firma yıl bitmeden ilk paketleri teslim etmeye başlayacak.

Nvidia yeni hızlandırıcısını iptal etti 1 hf. önce eklendi

İki versiyon halinde piyasaya çıkacak GB200 hızlandırıcısının kademeli olarak piyasaya çıkacağı ve 2025 yılının ortalarında sektörde yaygın bir kullanıma ulaşacağı tahmin ediliyor. Microsoft ve Meta öncelikli müşteri olduğu için ilk siparişler bu firmalara teslim edilecek.

Nvidia’nın GB200 hızlandırıcısının yer aldığı sunucunun fiyatının 2-3 milyon dolar arasında olacağı ifade ediliyor. Firmanın 2025 yılı içerisinde 5 milyon adet GB200 üreteceği ve bunların 4 milyon adedini sunucu şeklinde satacağı belirtiliyor. Nvidia’nın son çeyrekte 40 milyar dolar üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

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