Nvidia Blackwell hızlandırıcıları sonbaharda piyasada

Nvidia GB200 yongası yakında
Nvidia’nın tasarım hatlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle GB100 hızlandırıcısını tamamen iptal ettiği ve GB200 yongası ile yola devam edeceği gündeme gelmişti. Firma yıl bitmeden ilk paketleri teslim etmeye başlayacak.
İki versiyon halinde piyasaya çıkacak GB200 hızlandırıcısının kademeli olarak piyasaya çıkacağı ve 2025 yılının ortalarında sektörde yaygın bir kullanıma ulaşacağı tahmin ediliyor. Microsoft ve Meta öncelikli müşteri olduğu için ilk siparişler bu firmalara teslim edilecek.
Nvidia’nın GB200 hızlandırıcısının yer aldığı sunucunun fiyatının 2-3 milyon dolar arasında olacağı ifade ediliyor. Firmanın 2025 yılı içerisinde 5 milyon adet GB200 üreteceği ve bunların 4 milyon adedini sunucu şeklinde satacağı belirtiliyor. Nvidia’nın son çeyrekte 40 milyar dolar üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.