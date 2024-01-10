Microsoft, Not Defteri’ne bile yapay zeka özellikleri getiriyor

Not Defteri için Cowriter dönemi
Yazılım devi bunu Not Defteri için resmi olarak duyurmamış olsa da, Windows 11'in en son test yapılarında yeni "Cowriter" özelliğinin yakında yolda olabileceğini gösteren kodlar keşfedildi. Görünüşe göre bu özellik, Microsoft'un Paint'teki Cocreator özelliğinde kullandığı ve Windows kullanıcılarının bu yapay zeka destekli özellikleri kaç kez daha kullanabileceklerini bilmelerini sağlayan kredi sistemine sahip. Microsoft henüz bu krediler için fiyat açıklamadı, ancak şirketin sonunda krediler bittiğinde ücretlendirmeye başlayacağı varsayılabilir. Bing’de de bu sistem kullanılıyor ancak kredi bittiğinde ücret istemek yerine görsel üretimi gibi istemler yavaşlıyor.
Microsoft son yıllarda Windows 11'de Not Defteri'ni büyük ölçüde geliştirerek karanlık mod, sekmeler, karakter sayısı, otomatik kaydetme ve sekmelerin otomatik geri yüklenmesi gibi özellikler ekledi. Yaklaşan Cowriter özelliği ise adından da anlaşılacağı üzere mevcut yazınızı geliştirmeye yarayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.