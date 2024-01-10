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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Not Defteri’ne bile yapay zeka özellikleri getiriyor

    Görünüşe göre Not Defteri bile Microsoft'un Windows'taki büyük yapay zeka hamlesinden kurtulamayacak. Aktarılanlara göre Not Defteri için “Cowriter” özelliği yakında çıkacak.
    Microsoft, Not Defteri’ne bile yapay zeka özellikleri getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2024'ün "yapay zekalı bilgisayar yılı" olacağını söylemişti ve CES’te de gördüğümüz üzere bu öngörü tamamıyla doğru çıktı. Tabii CES’te gördüklerimiz ne kadar “yapay zeka” bilinmez ama Microsoft ve Windows tarafında anladığımız tanımıyla yapay zeka özelliklerinin yelpazesi genişlemeye devam ediyor. Yazılım devi son olarak Not Defteri uygulaması için yeni bir üretken yapay zeka özelliği hazırlıyor gibi görünüyor. Geliştirilen özelliğin ise “Cowriter” olarak adlandırılacağı belirtiliyor.

    Not Defteri için Cowriter dönemi

    Yazılım devi bunu Not Defteri için resmi olarak duyurmamış olsa da, Windows 11'in en son test yapılarında yeni "Cowriter" özelliğinin yakında yolda olabileceğini gösteren kodlar keşfedildi. Görünüşe göre bu özellik, Microsoft'un Paint'teki Cocreator özelliğinde kullandığı ve Windows kullanıcılarının bu yapay zeka destekli özellikleri kaç kez daha kullanabileceklerini bilmelerini sağlayan kredi sistemine sahip. Microsoft henüz bu krediler için fiyat açıklamadı, ancak şirketin sonunda krediler bittiğinde ücretlendirmeye başlayacağı varsayılabilir. Bing’de de bu sistem kullanılıyor ancak kredi bittiğinde ücret istemek yerine görsel üretimi gibi istemler yavaşlıyor.

    Microsoft son yıllarda Windows 11'de Not Defteri'ni büyük ölçüde geliştirerek karanlık mod, sekmeler, karakter sayısı, otomatik kaydetme ve sekmelerin otomatik geri yüklenmesi gibi özellikler ekledi. Yaklaşan Cowriter özelliği ise adından da anlaşılacağı üzere mevcut yazınızı geliştirmeye yarayacak.

    Microsoft, Not Defteri’ne bile yapay zeka özellikleri getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yazdığınız cümlenin tonunu değiştirme veya yazmak istediğiniz konu hakkında daha fazla detay eklemek gibi işlevler sunulacak. Şimdilik Not Defteri için Cowriter özelliğinin ne zaman geleceği belirsiz ancak Microsoft, muhtemelen bu özelliği önce birkaç ay veya hafta test edecektir. Elbette yapay zekaya metin üretme işini vermek halüsinasyon sorununun da Not Defteri'ne gelmesini sağlayacak. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 8 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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