Microsoft, Not Defteri’ne bile yapay zeka özellikleri getiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2024'ün "yapay zekalı bilgisayar yılı" olacağını söylemişti ve CES’te de gördüğümüz üzere bu öngörü tamamıyla doğru çıktı. Tabii CES’te gördüklerimiz ne kadar “yapay zeka” bilinmez ama Microsoft ve Windows tarafında anladığımız tanımıyla yapay zeka özelliklerinin yelpazesi genişlemeye devam ediyor. Yazılım devi son olarak Not Defteri uygulaması için yeni bir üretken yapay zeka özelliği hazırlıyor gibi görünüyor. Geliştirilen özelliğin ise “Cowriter” olarak adlandırılacağı belirtiliyor.

Not Defteri için Cowriter dönemi

Yazılım devi bunu Not Defteri için resmi olarak duyurmamış olsa da, Windows 11'in en son test yapılarında yeni "Cowriter" özelliğinin yakında yolda olabileceğini gösteren kodlar keşfedildi. Görünüşe göre bu özellik, Microsoft'un Paint'teki Cocreator özelliğinde kullandığı ve Windows kullanıcılarının bu yapay zeka destekli özellikleri kaç kez daha kullanabileceklerini bilmelerini sağlayan kredi sistemine sahip. Microsoft henüz bu krediler için fiyat açıklamadı, ancak şirketin sonunda krediler bittiğinde ücretlendirmeye başlayacağı varsayılabilir. Bing’de de bu sistem kullanılıyor ancak kredi bittiğinde ücret istemek yerine görsel üretimi gibi istemler yavaşlıyor.

Windows 11 ile 30 yaşındaki WordPad'e veda ediliyor 2 gün önce eklendi

Microsoft son yıllarda Windows 11'de Not Defteri'ni büyük ölçüde geliştirerek karanlık mod, sekmeler, karakter sayısı, otomatik kaydetme ve sekmelerin otomatik geri yüklenmesi gibi özellikler ekledi. Yaklaşan Cowriter özelliği ise adından da anlaşılacağı üzere mevcut yazınızı geliştirmeye yarayacak.

Tam Boyutta Gör Yazdığınız cümlenin tonunu değiştirme veya yazmak istediğiniz konu hakkında daha fazla detay eklemek gibi işlevler sunulacak. Şimdilik Not Defteri için Cowriter özelliğinin ne zaman geleceği belirsiz ancak Microsoft, muhtemelen bu özelliği önce birkaç ay veya hafta test edecektir. Elbette yapay zekaya metin üretme işini vermek halüsinasyon sorununun da Not Defteri'ne gelmesini sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Not Defteri’ne bile yapay zeka özellikleri getiriyor