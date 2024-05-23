Google’a göre peyniri pizzaya tutturmak için yapıştırıcı kullanabilirsiniz

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Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte arama sonuçlarının yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerini sunan AI Overviews’i duyurmuştu. Ayrıca Google, daha önce Search Generative Experience ya da SGE olarak bilinen AI Overviews'ı şimdi ABD'deki ve yakında tüm dünyadaki kullanıcılara sunmaya başlayacak. Bu özellik ilk bakışta kulağa hoş gelse de yapay zekanın sunduğu özetlerin yanlışlığı endişe veriyor. Pizza örneği ise sadece bunlardan birisi.

İyi bir pizza için yapıştırıcı kullanılabilir

Google'ın yeni arama özelliği AI Overviews’in görünüşe göre kat etmesi gereken daha çok yolu var. Zira aramadaki bu yeni araç, "peynirin pizzaya yapışmaması" şeklinde bir arama yapan kullanıcıya pizzaya tutkal/yapıştırıcı sürmesini tavsiye ediyor.

Tam Boyutta Gör Elbette bunu yapmamanız gerektiğini söylememize gerek yok ancak AI Overviews, bu tip hataları sürekli olarak yapmaya devam edecek. Bu, doğrudan Google’ın değil, tüm üretken yapay zekalar için var olan bir sorun. Google için yanlış olan şey ise, milyarlarca insanın doğru bilgiyi bulmak için kullandığı bir arama motorunda yanlış bilgiler verebilecek bir sistemi öne çıkarıyor olması.

Tam Boyutta Gör Peki, AI Overviews, bu yanıtı neye göre verdi? Bilindiği üzere Google’ın yapay zekaları gibi tüm yapay zeka modelleri internetteki veriler, daha doğrusu toplayabildikleri tüm veriler üzerine eğitiliyor. Bu bağlamda AI Overviews’in bu yanlış yanıtının Reddit’ten alınmış olması sürpriz değil, hatta ironik. Bilindiği üzere Google, Reddit’i bir süredir özgün ve doğru bilgi için öne çıkarıyor. Yapay zekanın buradan alınan bir veriyle yanlış bir yanıt üretmesi güzel bir ironi.

Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda yine hata yaptı! 1 hf. önce eklendi

Bu hataları yapay zekalardan söküp atmak elbette imkansız değil ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Öte yandan Google, AI Overviews özelliğini bu yılın başlarında ABD ve Birleşik Krallık'ta test etmeye başladı ve 2024'ün sonuna kadar daha geniş bir alana yayılacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör AI Overviews sadece pizza sorularında değil. “NHL'de daha önce hiç köpek oynadı mı” sorusuna da yanlış bir şekilde “evet” cevabını veriyor. Google’a göre bu tip örnekler son derece nadir gerçekleşiyor ve genel olarak AI Overviews, yüksek kaliteli bilgi sağlıyor.

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Google, iyi bir pizza için yapıştırıcı kullanılmasını önerdi