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    Anlık Bildirim

    Google’a göre peyniri pizzaya tutturmak için yapıştırıcı kullanabilirsiniz

    Google, bir süre önce yeni arama özelliği AI Overviews’i duyurmuştu. Yapay zekalı yeni Google aramaya göre peyniri pizzaya tutturmak için yapıştırıcı kullanabilirsiniz.
    Google, iyi bir pizza için yapıştırıcı kullanılmasını önerdi Tam Boyutta Gör
    Google, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte arama sonuçlarının yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerini sunan AI Overviews’i duyurmuştu. Ayrıca Google, daha önce Search Generative Experience ya da SGE olarak bilinen AI Overviews'ı şimdi ABD'deki ve yakında tüm dünyadaki kullanıcılara sunmaya başlayacak. Bu özellik ilk bakışta kulağa hoş gelse de yapay zekanın sunduğu özetlerin yanlışlığı endişe veriyor. Pizza örneği ise sadece bunlardan birisi.

    İyi bir pizza için yapıştırıcı kullanılabilir

    Google'ın yeni arama özelliği AI Overviews’in görünüşe göre kat etmesi gereken daha çok yolu var. Zira aramadaki bu yeni araç, "peynirin pizzaya yapışmaması" şeklinde bir arama yapan kullanıcıya pizzaya tutkal/yapıştırıcı sürmesini tavsiye ediyor.

    Google, iyi bir pizza için yapıştırıcı kullanılmasını önerdi Tam Boyutta Gör
    Elbette bunu yapmamanız gerektiğini söylememize gerek yok ancak AI Overviews, bu tip hataları sürekli olarak yapmaya devam edecek. Bu, doğrudan Google’ın değil, tüm üretken yapay zekalar için var olan bir sorun. Google için yanlış olan şey ise, milyarlarca insanın doğru bilgiyi bulmak için kullandığı bir arama motorunda yanlış bilgiler verebilecek bir sistemi öne çıkarıyor olması.
    Google, iyi bir pizza için yapıştırıcı kullanılmasını önerdi Tam Boyutta Gör
    Peki, AI Overviews, bu yanıtı neye göre verdi? Bilindiği üzere Google’ın yapay zekaları gibi tüm yapay zeka modelleri internetteki veriler, daha doğrusu toplayabildikleri tüm veriler üzerine eğitiliyor. Bu bağlamda AI Overviews’in bu yanlış yanıtının Reddit’ten alınmış olması sürpriz değil, hatta ironik. Bilindiği üzere Google, Reddit’i bir süredir özgün ve doğru bilgi için öne çıkarıyor. Yapay zekanın buradan alınan bir veriyle yanlış bir yanıt üretmesi güzel bir ironi.

    Bu hataları yapay zekalardan söküp atmak elbette imkansız değil ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Öte yandan Google, AI Overviews özelliğini bu yılın başlarında ABD ve Birleşik Krallık'ta test etmeye başladı ve 2024'ün sonuna kadar daha geniş bir alana yayılacağını duyurdu.

    Google, iyi bir pizza için yapıştırıcı kullanılmasını önerdi Tam Boyutta Gör
    AI Overviews sadece pizza sorularında değil. “NHL'de daha önce hiç köpek oynadı mı” sorusuna da yanlış bir şekilde “evet” cevabını veriyor. Google’a göre bu tip örnekler son derece nadir gerçekleşiyor ve genel olarak AI Overviews, yüksek kaliteli bilgi sağlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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