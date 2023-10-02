Microsoft Bing, artık daha hızlı yapay zeka görselleri üretecek

Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz eylül ayının sonlarında
Microsoft, yapay zeka çalışmalarıyla ilgili bir dizi yazılım güncellemesi duyurdu. Güncellenenlerden biri de, yapay zeka tabanlı görsel sanat yaratıcısı Bing Image Creator olmuştu. Yazılım devi, 29 Eylül’den itibaren görsel üreticisinde OpenAI’ın DALL-E 3 modelini kullanamaya başladığını ve tüm kullanıcılarının kullanımına sunulduğunu duyurdu. O tarihten bu yana ise Bing, biraz yavaş çalışıyordu ancak çözüm yakın. Bing'in görsel yönü hızlanıyor
Bing Image Creator'a DALL-E 3'ün eklenmesi, ona erişen kişi sayısında büyük bir artışa neden olmuş gibi görünüyor ve sonuç olarak, hizmet bazen görüntü oluşturmada yavaş olabiliyor. Bu durum, X (eski adıyla Twitter) aracılığıyla aralarında bir görüntü elde etmek için iki saatten fazla bekleyenlerin bile olduğu bir dizi kişi tarafından raporlandı. Elbette çoğu kişi saatlerce beklemiyordu ancak birkaç saniye süren iş, son günlerde
genel olarak birkaç dakikaya yükselmişti.
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Görünüşe göre Microsoft bu sorunun farkında ve en kısa sürede düzeltmek için çalışıyor. Microsoft'un Windows ve Web Hizmetleri ekibinin yeni başkanı Mikhail Parakhin, DALL-E 3 güncellemesinden sonra Bing Image Creator'da bu kadar büyük bir ilgi beklemediklerini söyledi. Parakhin, Microsoft'un “daha fazla GPU getireceğini” ve bunun “yakında” bekleme süresini azaltmaya yardımcı olacağını belirtti. Bir takip mesajında kaç GPU eklendiği sorulduğunda Parakhin
, binlerce Nvidia H100 alındığını belirtti.
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Bing Image Creator, son güncellemeye kadar DALL-E 2 modelini kullanıyordu. Bu model geçtiğimiz yılın nisan ayında çıkış yapmıştı. Biraz eski kalması nedeniyle rakiplerinin de gerisine düşmüştü. OpenAI’ın kısa süre önce DALL-E 3’ü duyurmasıyla işler değişti ve modelin yetenekleri önemli ölçüde arttı. Hemen üstteki görselde aynı istemden (a potted flower on a wooden table) elde edilen sonuçları (Üstte Bing, altta DALL-E 2) görebilirsiniz.
Kaynakça
https://www.neowin.net/news/bing-image-creator-is-taking-longer-than-usual-to-make-art-microsoft-is-adding-more-gpus/
https://twitter.com/MParakhin/status/1708551039824347353
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P.VATİF NE DEMEK ??
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.