Microsoft, Bing Chat sohbet robotunu Skype'a entegre etti

Yazılım devi Microsoft, akıllı sohbet robotu Bing Chat'i ürünlerine dahil etmeye devam ediyor. Yapay zekayı temel alan teknoloji bu kez Skype sohbet deneyimine entegre edildi.
Skype Insider 8.104 önizleme yapısında yer alan Tone Rewrites özelliği bir mesaj metninin farklı tarzlarda yeniden yazılmasına yardımcı oluyor. Şu anda Profesyonel, Gündelik ve Alaycı gibi bazı seçenekler mevcut.
Nasıl çalışıyor?
Kullanıcı mesaj metnini girdikten sonra metin alanının üzerindeki menüden istediği tonu seçiyor. Ardından Bing Chat mesajı belirtilen tarzda yeniden yazacaktır. Son aşamada kullanıcıya metni onaylamak ya da orijinal metne geri dönmek kalıyor.
Ayrıca sonuçları karşılaştırmak ve en uygun olanı seçmek için stili tekrar değiştirmek de mümkün. Bing Tone Rewrites özelliği Skype kullanıcılarına kademeli olarak sunuyor. Dolayısı ile hemen göremezseniz bir süre sonra tekrar kontrol etmeniz gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.