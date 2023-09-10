NASA, Mars'ta oksijen üretmeyi başardı

Tam Boyutta Gör NASA'nın Perseverance keşif aracındaki bir cihaz Mars'ta oksijen üreterek bir ilki gerçekleştirdi. Ekmek kızartma makinesi büyüklüğündeki MOXIE adlı cihaz, bir astronotu birkaç saat idare edecek kadar oksijen üreterek gelecekteki insan keşifleri için umut verdi.

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Şubat 2021'de kızıl gezegene inen Perseverance keşif aracı, iki yıldan uzun bir süredir az miktarda oksijen üretmek için periyodik olarak atmosferdeki karbondioksiti yakıyor. NASA, mikrodalgadan daha büyük olmayan bir cihaz kullanarak, bir astronotu yaklaşık üç saat boyunca destekleyebilecek toplam 122 gram oksijen çıkarmayı başardı.

Mars'ta yaşam için gerekli olan tek şey oksijen mi?

Bir astronot için 10 dakika boyunca yaklaşık 5 gram oksijenin yeterli olduğu ve daha büyük ölçekte üretimin insan yaşamını destekleyebileceği ve ayrıca gelecekteki keşifler sırasında roket yakıtı sağlayabileceği belirtiliyor. Yönetici Yardımcısı Pam Melroy konuyla ilgili olarak:

"MOXIE'nin etkileyici performansı, Mars'ın atmosferinden oksijen çıkarmanın mümkün olduğunu gösteriyor - gelecekteki astronotlara solunabilir hava veya roket itici yakıt sağlamaya yardımcı olabilecek oksijen" ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Mars atmosferinin %95'inin karbondioksit olduğu düşünüldüğünde, türev malzeme sıkıntısının yaşanacağı düşünülmüyor. Ancak süreci hızlandırmanın yollarınının bulunması gerekiyor. Zira Kızıl Gezegeni fethetme yolundaki tek sorun bu da değil. Üzerindeki şiddetli soğuk (ortalama sıcaklık -62 °C) uzay giysisi olmayan bir insanı hızla dondurabilir ve aynı zamanda düşük atmosferik basınç kan dolaşımı sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yüksek düzeyde kanserojen radyasyonu da unutmamak gerek.

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