NASA, Mars'ta oksijen üretmeyi başardı

Şubat 2021'de kızıl gezegene inen Perseverance keşif aracı, iki yıldan uzun bir süredir az miktarda oksijen üretmek için periyodik olarak atmosferdeki karbondioksiti yakıyor. NASA, mikrodalgadan daha büyük olmayan bir cihaz kullanarak, bir astronotu yaklaşık üç saat boyunca destekleyebilecek toplam 122 gram oksijen çıkarmayı başardı.
Mars'ta yaşam için gerekli olan tek şey oksijen mi?
Bir astronot için 10 dakika boyunca yaklaşık 5 gram oksijenin yeterli olduğu ve daha büyük ölçekte üretimin insan yaşamını destekleyebileceği ve ayrıca gelecekteki keşifler sırasında roket yakıtı sağlayabileceği belirtiliyor. Yönetici Yardımcısı Pam Melroy konuyla ilgili olarak:
"MOXIE'nin etkileyici performansı, Mars'ın atmosferinden oksijen çıkarmanın mümkün olduğunu gösteriyor - gelecekteki astronotlara solunabilir hava veya roket itici yakıt sağlamaya yardımcı olabilecek oksijen" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.