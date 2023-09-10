Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Mars'ta oksijen üretmeyi başardı

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bir ilki gerçekleştirerek Mars'ta bir astronota birkaç saat yetecek kadar solunabilir oksijen üretti.                 
    NASA, Mars'ta oksijen üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Perseverance keşif aracındaki bir cihaz Mars'ta oksijen üreterek bir ilki gerçekleştirdi. Ekmek kızartma makinesi büyüklüğündeki MOXIE adlı cihaz, bir astronotu birkaç saat idare edecek kadar oksijen üreterek gelecekteki insan keşifleri için umut verdi.

    Şubat 2021'de kızıl gezegene inen Perseverance keşif aracı, iki yıldan uzun bir süredir az miktarda oksijen üretmek için periyodik olarak atmosferdeki karbondioksiti yakıyor. NASA, mikrodalgadan daha büyük olmayan bir cihaz kullanarak, bir astronotu yaklaşık üç saat boyunca destekleyebilecek toplam 122 gram oksijen çıkarmayı başardı.

    Mars'ta yaşam için gerekli olan tek şey oksijen mi?

    Bir astronot için 10 dakika boyunca yaklaşık 5 gram oksijenin yeterli olduğu ve daha büyük ölçekte üretimin insan yaşamını destekleyebileceği ve ayrıca gelecekteki keşifler sırasında roket yakıtı sağlayabileceği belirtiliyor. Yönetici Yardımcısı Pam Melroy konuyla ilgili olarak:

    "MOXIE'nin etkileyici performansı, Mars'ın atmosferinden oksijen çıkarmanın mümkün olduğunu gösteriyor - gelecekteki astronotlara solunabilir hava veya roket itici yakıt sağlamaya yardımcı olabilecek oksijen" ifadelerini kullandı.

    NASA, Mars'ta oksijen üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Mars atmosferinin %95'inin karbondioksit olduğu düşünüldüğünde, türev malzeme sıkıntısının yaşanacağı düşünülmüyor. Ancak süreci hızlandırmanın yollarınının bulunması gerekiyor. Zira Kızıl Gezegeni fethetme yolundaki tek sorun bu da değil. Üzerindeki şiddetli soğuk (ortalama sıcaklık -62 °C) uzay giysisi olmayan bir insanı hızla dondurabilir ve aynı zamanda düşük atmosferik basınç kan dolaşımı sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yüksek düzeyde kanserojen radyasyonu da unutmamak gerek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmir otogardan balçova"ya nasıl gidilir güncel m3u listesi boğazımda balgam var yutkunuyorum gitmiyor en zor tyt hangi yıl tata vista alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız